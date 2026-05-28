“No era una entrega”: alcalde Galán responde a Petro por laboratorio de robótica

Bogotá D.C

En los últimos días se ha desatado una polémica entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá por un anuncio para entregar un laboratorio de robótica a un colegio distrital en el sur de la ciudad.

En la mañana de este jueves 28 de mayo, la ministra de Ciencia, Yesenia Olaya, denuncia que no la dejaron entrar a ella ni a la comunidad educativa al colegio Sierra Morena en la localidad de Ciudad Bolívar, para “instalar la mesa de diálogo que permitirá buscar las soluciones que conlleven a la instalación del laboratorio de robótica”.

El presidente de la República, Gustavo Petro también se pronunció al respecto, a través de su cuenta de X, rechazado las acciones del gobierno distrital.

“No entiendo ¿por qué los alcaldes elegidos por la oposición enfrentan la politica de educación pública si es en beneficio de la juventud de bajos recursos de sus ciudades?”.

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán , respondió al presidente Petro, precisando dos puntos.

“En este caso particular, el gobierno nacional no pidió entregar el laboratorio, sino hacer un evento, a pocos días de elecciones , para hacer un anuncio. No era una entrega como dicen ahora, era un simple anuncio”, escribió el mandatario en X.

Y otra de las razones por las que no dejaron hacer el evento, fue porque “No creemos ni conveniente ni necesario que la última semana antes de elecciones se use un colegio público para hacer un evento que, además, tenía más de 1.500 invitados”.

Reiteró que Bogotá está dispuesta a recibir todas las herramientas necesarias para los colegios, pero no para hacer política con estos.