“Estaba jugando boxeo en el colegio”: hermana de menor que falleció en colegio del norte de Bogotá

Caracol Radio habló con Ángela Herrera hermana de Johan Manuel Percy, de 16 años, quien falleció en las últimas horas como consecuencia de un golpe en el pecho mientras juagaba en el descanso con sus compañeros a practicar boxeo con otros de sus compañeros.

“Él estaba jugando jugando boxeo ahí en el colegio, en la institución educativa. En un momento uno de los niños le propina un golpe en el pecho, él cae, vuelve y se levanta, sigue, y a los pocos minutos vuelve y se desploma”, aseguró.

Tras los hechos, los compañeros del joven buscaron ayuda de los profesores quienes llamaron a la ambulancia. Una vez llegó la ayuda médica trataron de reanimarlo, pero lastimosamente Johan muere en la institución.

Ángela pidió más presencia de la institucionalidad en medio de las actividades de los jóvenes, ya que este tipo de prácticas no deberían permitirse.

“Yo considero que esas son prácticas que no deben ser permitidas en las instituciones educativas. Si bien los niños estaban en el descanso, pero, pues, realmente no, por más de que tengan boxeo o lo que sea, pues no no son prácticas que deberían hacerse en una institución, porque pues ponen en riesgo la vida de los alumnos. Esta vez, lastimosamente, fuimos nosotros, pero mañana puede ser cualquier otro”, agregó.

¿Qué dicen las autoridades?

De acuerdo con el coronel, Luis Pardo, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, las autoridades fueron informadas sobre los hechos y de manera inmediata atendieron la situación.

“Al llegar al lugar de los hechos, se observa a un adolescente tendido en el suelo a quien se le estaba prestando los primeros auxilios. Debido al estado de salud de este adolescente, es remitido a un centro hospitalario donde posteriormente fallece. Lo que se ha podido establecer presuntamente es que este adolescente en una práctica de boxeo fue golpeado por otro compañero”, confirmó.

En este momento, las unidades de la Seccional de Investigación Criminal están realizando todas las actividades de policía judicial para esclarecer los hechos.

Por su parte, el concejal Leandro Castellanos anunció que realizará seguimiento e intervención sobre este grave caso ante las autoridades distritales, solicitando respuestas contundentes por parte de la Secretaría de Educación, la Policía Metropolitana de Bogotá y los organismos competentes.