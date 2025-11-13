Modificación de pico y placa en Armenia iniciará el próximo 1 de diciembre
Modificación de pico y placa en Armenia iniciará el próximo 1 de diciembre con sanciones, hasta el 30 de noviembre será el periodo pedagógico
Secretario de Tránsito de Armenia
Modificación del pico y placa en Armenia. Foto: Adrián Trejos
Armenia
La alcaldía de Armenia a través de un comunicado anunció que el próximo lunes 1 de diciembre empezará a regir la modificación de pico y placa que será en toda la ciudad de 7 de la mañana a 7 de la noche.
Recordemos que inicialmente la medida estaba prevista para el martes 18 de noviembre, sin embargo, hasta el 30 de este mes irá el periodo pedagógico.
En contexto:
El secretario de Tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño informó que a través del personal continuarán con el proceso de socialización sobre la ampliación en el perímetro urbano.
“A través de nuestro personal, vamos a continuar en la socialización de las modificaciones que se van a realizar respecto al pico y placa, que recordemos tendrá una ampliación para todo el perímetro urbano en la ciudad de Hernán y continúa el horario de 7 de la mañana a 7 de la noche”, manifestó.
Especificó que toda la fase pedagógica irá hasta el próximo domingo 30 de noviembre con el objetivo de iniciar con los comparendos a partir del 1 de diciembre que empezará como tal la medida.
“Esta socialización se seguirá realizando hasta el día 30 de noviembre y ya se podrán imponer los comparendos a que haya lugar a partir del primero de diciembre de esta vigencia”, anotó.
Además, señaló que fue establecida una temporalidad para la medida que será de seis meses donde estarán realizando el análisis técnico del comportamiento de la movilidad respecto de las obras que se llevan a cabo en la ciudad en los diferentes sectores.
“Muy importante también informarle a toda la comunidad de que se estableció una temporalidad para esta medida de 6 meses durante los cuales se estará realizando el análisis técnico del comportamiento de la movilidad frente a las obras que se tienen en diferentes puntos de la ciudad y allí se tendrán o se tomarán las decisiones correspondientes frente al futuro de esta ampliación del pico y placa”, destacó.
La restricción de circulación de vehículos automotores particulares y motocicletas iniciará en las siguientes vías:
- Por la entrada de El Caimo, la medida aplica desde el Cementerio Jardines de Armenia.
- Por la entrada de La Tebaida, la medida aplica enseguida del ordenador Malibú.
- Por la entrada de Montenegro, la medida aplica enseguida del ordenador de Ciudad Dorada.
- Por la entrada de Pueblo Tapao, la medida aplica enseguida de la glorieta de Puerto Espejo.
- Por la entrada de Pereira, la medida aplica enseguida del ordenador Vásquez Cobo (sector Museo Quimbaya).
- Por la Avenida Centenario, la medida aplica enseguida del Gimnasio Contemporáneo.
- Por la entrada de Calarcá, la medida aplica enseguida del ordenador de María Cristina.
- Por la entrada de Circasia, por la vereda de Hojas Anchas, la medida aplica desde la Calle 3° (vía que conduce a la Institución Educativa CASD)
- Por la entrada de la Vereda La Patria, la medida aplica desde la Institución Educativa Ciudadela de Occidente.