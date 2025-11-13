Modificación de pico y placa en Armenia iniciará el próximo 1 de diciembre

Armenia

La alcaldía de Armenia a través de un comunicado anunció que el próximo lunes 1 de diciembre empezará a regir la modificación de pico y placa que será en toda la ciudad de 7 de la mañana a 7 de la noche.

Recordemos que inicialmente la medida estaba prevista para el martes 18 de noviembre, sin embargo, hasta el 30 de este mes irá el periodo pedagógico.

El secretario de Tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño informó que a través del personal continuarán con el proceso de socialización sobre la ampliación en el perímetro urbano.

“A través de nuestro personal, vamos a continuar en la socialización de las modificaciones que se van a realizar respecto al pico y placa, que recordemos tendrá una ampliación para todo el perímetro urbano en la ciudad de Hernán y continúa el horario de 7 de la mañana a 7 de la noche”, manifestó.

Especificó que toda la fase pedagógica irá hasta el próximo domingo 30 de noviembre con el objetivo de iniciar con los comparendos a partir del 1 de diciembre que empezará como tal la medida.

“Esta socialización se seguirá realizando hasta el día 30 de noviembre y ya se podrán imponer los comparendos a que haya lugar a partir del primero de diciembre de esta vigencia”, anotó.

Además, señaló que fue establecida una temporalidad para la medida que será de seis meses donde estarán realizando el análisis técnico del comportamiento de la movilidad respecto de las obras que se llevan a cabo en la ciudad en los diferentes sectores.

“Muy importante también informarle a toda la comunidad de que se estableció una temporalidad para esta medida de 6 meses durante los cuales se estará realizando el análisis técnico del comportamiento de la movilidad frente a las obras que se tienen en diferentes puntos de la ciudad y allí se tendrán o se tomarán las decisiones correspondientes frente al futuro de esta ampliación del pico y placa”, destacó.

La restricción de circulación de vehículos automotores particulares y motocicletas iniciará en las siguientes vías: