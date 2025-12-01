Hoy inicia el nuevo pico y placa en Armenia ¿De cuánto es la multa por incumplir la medida?

Armenia

Y es que desde este lunes 1 de diciembre regirá la ampliación del pico y placa en el perímetro urbano de 7 de la mañana a 7 de la noche. Lo anterior recordemos fue dispuesto por la administración municipal debido a los40 frentes de obra que se llevan a cabo en diferentes puntos de la ciudad.

A propósito, el secretario de Tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño sostuvo que empezó a regir la medida con la expedición del decreto, sin embargo, será a partir de este lunes 1 de diciembre que interpondrán las sanciones correspondientes a quienes incumplan con la restricción.

“Todas las comunas le aportan tan tráfico a esas zonas. Entonces, esa es la la justificación técnica. Yo no puedo decir que porque en la comuna uno, por decir, no tengo una obra de impacto, entonces no me va a afectar la la obra que estamos haciendo en la comuna siete, en la comuna 10. Sí la afecta también, porque desde todas las comunas salimos hacia el centro, hacia el norte de la ciudad y eso es lo que necesitamos, restringir, bajar la presión al flujo vehicular en la ciudad para que sea un poquito más ágil la movilidad en esos puntos", mencionó.

Fue enfático que el objetivo no es estar persiguiendo a conductores, sino que el llamado es a ser conscientes para que aporten a la movilidad de la ciudad porque con los frentes de obra que se llevan a cabo se ha aumentado la congestión vehicular.

Se refirió a la inconformidad que han evidenciado los gremios de la ciudad en cuanto no debía ampliarse al sur sino solo en la parte afectada por obras, pero el funcionario explicó que el sur también tiene frentes de obra y los mayores polos de atracción son la comuna 7 y 10 donde todas las comunas le aportan tráfico a la zona del ordenador de la calle segunda norte de la ciudad.

Vehículos que circulan en la ciudad y multa por incumplir medida

Además, destacó que según las estadísticas que manejan son 200.000 vehículos que transitan diariamente por las vías de la ciudad donde 96.000 están matriculados en Armenia.

“Recordemos que que en Armenia están matriculados alrededor de 96. 000 vehículos, pero tenemos otros cuatro organismos de tránsito en el departamento del Quindío y sabemos de que hay muchas personas que viven en Armenia o en otros municipios del Quindío y que tienen los vehículos matriculados en otros departamentos, en otros organismos de tránsito", afirmó.

Señaló que la multa por infringir la medida es de 630.000 mil pesos por eso es clave cumplir a cabalidad con la misma y entender que es parte de mejora en el flujo vehicular de la ciudad.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

“Estos comparendos los pueden terminar en una multa de alrededor de 630.000 pesos más la inmovilización del vehículo, que esto lleva obviamente gastos de de grúas y de patios", advirtió.

Respecto a la temporada decembrina que es alta la llegada de visitantes de otras partes del país, el secretario manifestó que dentro de las excepciones están quienes vienen de otro lugar del Quindío que tienen la excepción con el pago del peaje por 72 horas con el objetivo de no afectar el turismo en la ciudad.