MOE destaca aumento de observadores internacionales para elecciones presidenciales en Colombia

La Misión de Observación Electoral resaltó el crecimiento de la observación internacional en Colombia durante las últimas dos décadas, de cara a las elecciones presidenciales de este domingo.

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Claire Launay Gama, observadora francesa radicada en el país y participante en la creación de la MOE Internacional en 2006, recordó que hace 20 años solo participaron 13 observadores internacionales, mientras que para esta jornada electoral serán 261 desplegados en Bogotá, diferentes regiones del país y en lugares donde vota la diáspora colombiana.

“En esa época éramos 13 observadores internacionales. Veinte años después, para las elecciones presidenciales del domingo, seremos 261 observadores internacionales repartidos entre Bogotá y los territorios”, explicó.

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Launay detalló que antes de cada elección los observadores reciben capacitaciones sobre normas electorales, contexto político y procedimientos para realizar su labor de manera técnica e independiente.

Según explicó, la observación inicia antes de la apertura de las mesas de votación, verificando la presencia del material electoral, la instalación de las urnas y la asistencia completa de los jurados.

“Nosotros observamos a lo largo del día el desarrollo de la jornada: si los votantes pueden acceder fácilmente a sus mesas, si existe la posibilidad de votar de manera secreta y cómo se desarrolla el preconteo al cierre de la votación”, señaló.

La observadora también hizo énfasis en la diferencia entre los observadores internacionales y los testigos electorales de los partidos políticos.

“Nosotros no somos testigos electorales. No dependemos de ningún partido político. Somos ciudadanos de distintos perfiles que ponen su tiempo para observar la democracia y las condiciones del voto”, afirmó.

Asimismo, explicó que toda la información recopilada durante la jornada es reportada a la MOE mediante formularios digitales y posteriormente alimenta un informe público sobre el desarrollo de las elecciones.

Finalmente, Launay destacó la importancia de la presencia internacional en regiones donde existen alertas por posibles riesgos de violencia electoral.

“La presencia de la MOE puede garantizar, con la colaboración de las autoridades, que el voto pueda desarrollarse en las mejores condiciones”, concluyó.