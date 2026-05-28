Partido de la U reafirmó su respaldo a la candidatura de Paloma Valencia

Partido de la U anuncia que su bancada apoyará la campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

El Partido de la U reafirmó su respaldo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia y a su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo para las elecciones del próximo domingo 31 de mayo.

A través de un comunicado dirigido a la militancia, los directivos de la colectividad, Clara Luz Roldán y Alexander Vega, reafirmaron hicieron un llamado a movilizar su voto a favor de la fórmula presidencial.

En el documento señalaron que “no es momento de tibiezas, no es momento de dudas y no es momento de quedarse en la casa”.

Además, aseguraron que Paloma Valencia representa “firmeza, autoridad, libertad y amor por Colombia”, mientras que Juan Daniel Oviedo simboliza “seriedad, conocimiento y capacidad de gobierno”.

Y agregaron que esta fórmula “tiene la fuerza para recuperar el rumbo del país” y pidieron a líderes regionales, congresistas, concejales, diputados y simpatizantes salir a convencer, organizar y movilizar electores de cara a la jornada electoral.