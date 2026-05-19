Lágrimas de felicidad: Revelan la reacción de Neymar tras convocatoria de Brasil al Mundial
El goleador histórico de la selección brasileña fue incluido a último minuto por Carlo Ancelotti para la Copa del Mundo.
El mundo del fútbol celebró como un triunfo la inclusión de Neymar Jr. en la lista de 26 convocados por Carlo Ancelotti a la selección de Brasil, para disputar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
La convocatoria del goleador histórico de la Canarinha y hoy jugador del Santos se reveló solamente hasta el último momento. El técnico italiano Carlo Ancelotti dio a conocer la lista de convocados este lunes, estallando el auditorio al confirmar la presencia de Neymar.
Emotiva reacción de Neymar
En medio de un semestre complicado y de altibajos en Santos, este martes se reveló un video donde se puede ver la emoción y el desahogo de Neymar, reaccionando justo al momento en que Ancelotti pronuncia su nombre en la convocatoria.
El crack brasileño se encontraba reunido junto a sus familiares y amigos, quienes reventaron en júbilo al escuchar el nombre de Ney. La reacción del jugador de 34 años fue bastante emotiva, pues no pudo contener el llanto de la felicidad.
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Tras su salida del PSG en la temporada 2022-2023, Neymar emigró al Al-Hilal de Arabia Saudita, durante su tiempo en el club, en un partido de Eliminatorias con la selección, el crack brasileño sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior y desde entonces comenzó una lucha contrarreloj.
Neymar regresó al Santos de Brasil en busca de recuperar su nivel y volver a entrar al radar de la selección brasileña; sin embargo, las no convocatorias de parte de Ancelotti, sumadas a otras declaraciones del entrenador italiano, mantuvieron en vilo la presencia o no del astro paulista en la Copa del Mundo.
Este será el cuarto Mundial de Neymar con la selección absoluta de Brasil. En las tres ediciones anteriores donde ha participado, registra 13 compromisos, ocho goles y una asistencia.
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...