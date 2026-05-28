Corte seleccionó para revisión una tutela que pide el suicidio asistido por caso severo de depresión

La Corte Constitucional seleccionó para revisión una tutela presentada por Catalina Giraldo, una psicóloga colombiana de 30 años que busca acceder al suicidio médicamente asistido. La solicitud está sustentada en el sufrimiento psicológico que, según expone en el proceso, le han generado durante años distintos trastornos mentales diagnosticados y tratados sin éxito.

Giraldo padece trastorno depresivo mayor severo y persistente, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad. Durante la última década ha pasado por múltiples tratamientos médicos y psiquiátricos intentando estabilizar su condición. En el expediente se menciona que ha recibido cerca de 40 esquemas farmacológicos diferentes, además de procesos prolongados de psicoterapia, terapia electroconvulsiva e infusiones de ketamina.

Desde 2019 también ha sido hospitalizada en nueve ocasiones por crisis agudas.

Además, ha tenido varios intentos de suicidio y asegura sentirse agotada física y emocionalmente después de años de tratamientos que, según afirma, no lograron disminuir el sufrimiento que enfrenta diariamente.

Aunque la eutanasia y el suicidio médicamente asistido están despenalizados bajo determinadas circunstancias para personas que padecen enfermedades graves e incurables que les producen sufrimientos físicos o psicológicos incompatibles con una vida digna, Catalina Giraldo asegura que ambas posibilidades le han sido negadas.

Ahora, junto a su abogado Lucas Correa Montoya, libra una batalla jurídica que podría convertirse en un caso sin precedentes en Colombia, pues busca ser la primera persona en acceder legalmente a la asistencia médica al suicidio.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: