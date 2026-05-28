Alias ‘Calarcá’ sería imputado como persona ausente por crímenes de guerra

La juez 104 de Control de Garantías Ambulante de Villavicencio aceptó la solicitud de la Fiscalía General de la Nación de iniciar los trámites para declarar como persona ausente a Alexander Díaz, alias ‘Calarcá’. Esto ocurrió luego de que el cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias no se presentara a las dos audiencias de imputación de cargos para las que fue citado.

En ese sentido, la juez ordenó la publicación de un edicto emplazatorio durante cinco días, mediante el cual se continuará con el trámite procesal para declarar formalmente a alias ‘Calarcá’ como persona ausente y, de esta manera, realizar la audiencia de imputación de cargos.

¿Por qué será imputado alias ‘Calarcá’?

Alias ‘Calarcá’ será imputado por los delitos de: concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, homicidio agravado y utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, esto por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido en medio de la negociación de la Paz Total.

La Fiscalía General de la Nación había anunciado desde comienzos de mayo su intención de imputar cargos contra alias ‘Calarcá’. La diligencia judicial estaba prevista inicialmente para el 5 de mayo; sin embargo, tuvo que ser aplazada y más adelante fue fijada para el 12 del mismo mes. A pesar de la reprogramación, el señalado cabecilla tampoco asistió a la audiencia.

Entre los hechos que son materia de investigación figura el homicidio de una lideresa indígena del pueblo Nasa en Toribío, caso que ocurrió después de que esa estructura armada obtuviera beneficios dentro de la política de Paz Total. Las autoridades también relacionan a la organización con la masacre de 26 personas ocurrida en Guaviare en enero pasado, donde siete de las víctimas eran menores de edad.

El expediente judicial igualmente reúne evidencias sobre varios ataques atribuidos a las disidencias en el departamento del Meta. Entre los hechos investigados aparecen atentados con explosivos contra locales comerciales y la instalación de minas antipersona en Valdivia durante 2024, acción en la que murieron seis integrantes del Ejército.

Órdenes de captura siguen suspendidas

Aunque las órdenes de captura contra alias ‘Calarcá’ continúan suspendidas por decisión adoptada en el marco de la Paz Total, la Fiscalía aseguró que cuenta con los argumentos necesarios para pedir que estas medidas vuelvan a entrar en vigencia debido a la posible continuidad de acciones criminales.

El ente acusador también señaló que toda la información relacionada con estos hechos fue trasladada tanto al alto comisionado para la paz como al presidente Gustavo Petro, quien tiene la potestad de definir si procede o no la reactivación de las órdenes de captura.

Dentro de las pruebas recopiladas por los investigadores se encuentran varios dispositivos electrónicos decomisados durante un procedimiento de control en el que estaba presente alias ‘Calarcá’. De acuerdo con la Fiscalía, el análisis de ese material podría aportar información clave sobre su presunta relación con recientes hechos violentos.

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