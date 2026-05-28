Ecuador anuncia cortes de luz para evitar afectaciones por El Niño

La suspensión energética de máximo cuatro horas ocurrirá los fines de semana mientras se realiza mantenimiento a la infraestructura eléctrica. EFE/José Jácome / José Jácome ( EFE )

El Gobierno ecuatoriano anunció que se ejecutarán cortes de energía en algunas zonas del país que no excederán las cuatro horas durante los dos siguientes fines de semana, en los que se realizarán mantenimientos para fortalecer la infraestructura eléctrica “ante posibles afectaciones derivadas del fenómeno de El Niño”.

Los trabajos se desarrollarán de forma programada entre el 30 y 31 de mayo y entre el 6 y 7 de junio en varios municipios de 15 de 24 provincias del país, según detalló el Ministerio de Ambiente y Energía en un comunicado.

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Las intervenciones se realizarán en municipios de las provincias de:

Pichincha.

Guayas.

Los Ríos.

Azuay.

Morona Santiago.

Bolívar.

El Oro.

Esmeraldas.

Manabí.

Orellana.

Sucumbíos.

Cotopaxi.

Imbabura.

Chimborazo.

Loja.

Entre los municipios afectados figuran Quito, la capital del país, y Guayaquil, la ciudad más poblada, además de Durán, Daule, Milagro, Cuenca, Machala, Manta, Portoviejo, Francisco de Orellana, Ibarra, Otavalo, Riobamba, Loja y Lago Agrio, entre otros.

Militares realizan controles en las calles de Quito tras el inicio de apagones por crisis energética en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome / José Jácome Ampliar Militares realizan controles en las calles de Quito tras el inicio de apagones por crisis energética en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome / José Jácome Cerrar

En Quito, y durante el primer fin de semana, los cortes se producirán entre las 9:00AM hora local y la 1PM (18:00 GMT) en algunos sectores; mientras que en Guayaquil, se realizarán en diversos horarios en el centro y norte de la urbe.

Prepararse a El Niño

El Gobierno indicó que con estas intervenciones busca anticiparse a posibles contingencias y robustecer la infraestructura eléctrica mediante trabajos preventivos y planificados que permitan preservar la operatividad y estabilidad del Sistema Nacional Interconectado.

Por su parte, el presidente Daniel Noboa dispuso que no se cobre la tarifa eléctrica durante los días en los que se produzcan estos cortes.

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Hace dos semanas la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) declaró el nivel de alerta amarilla preventiva en zonas con mayor susceptibilidad a posibles impactos asociados a El Niño.

Además, en marzo pasado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantó las elecciones locales previstas para el 14 febrero de 2027 al próximo 29 de noviembre, bajo la justificación de que en la fecha inicialmente prevista podrían registrarse fuertes lluvias e inundaciones que afectarían el proceso de votación.

En 2024, Ecuador se vio obligado en distintos periodos a realizar cortes programados de electricidad de varias horas todos los días a nivel nacional, alcanzando su máximo nivel a mediados del mes de septiembre, cuando se registraron hasta catorce horas de suspensión del fluido eléctrico debido a sequías en las zonas de los ríos que alimentan las hidroeléctricas.