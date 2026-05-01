“Actúen con responsabilidad y madurez”: Bruce Mac Master a Petro y Noboa por crisis Colombia-Ecuador

Este viernes, 1 de mayo, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, habló en Caracol Radio sobre diferentes aspectos coyunturales de Colombia, haciendo puntual énfasis en los económico, como el desempleo y la guerra comercial entre nuestro país y Ecuador.

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“Creo que es una situación tremendamente torpe la que se ha generado y es, sin duda alguna algo, algo que lo pueden solucionar los presidentes de los dos países. Está en manos de ellos dos solucionar sus diferencias”, aseguró el presidente de la ANDI en su primera intervención.

Así mismo, advirtió que “no es justo ni es razonable tampoco que por diferencias políticas entre dos personas, entre dos líderes como el presidente Petro y el presidente Novoa, se conduzca a que toda la economía colombiana termine pagando mayores aranceles”.

¿Y qué significa pagar mayores aranceles?

Mac Master explicó que “pagar mayores aranceles, hablando de los niveles de los cuales se está hablando, de 75% o 100%, no significa simplemente que las cosas sean más caras, significa que no vamos a ser capaces de vender”.

“Cualquier producto que duplica su precio, o que duplica su costo en un momento, es un producto que simplemente no se vende. Colombia tiene una gran industria, por ejemplo, en la zona del Valle del Cauca, en la zona del Cauca, Santander de Quilichao, que ha sido diseñada y que trabaja para poder venderle a Ecuador. Si tenemos esos aranceles, no los podremos pagar”, advirtió.

El llamado de Bruce Mac Master a los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa

Finalmente, Mac Master envió un contundente mensaje a los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa, y los invitó a ser más responsables.

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“Muchos colombianos no sabemos a qué se deben las diferencias, cuáles son las diferencias entre los dos presidentes, pero son diferencias sobre todo políticas. Yo sí les digo a ellos que actúen con mucha más responsabilidad, que actúen con mucha más madurez , que piensen en el pueblo colombiano, que piensen en los trabajadores colombianos y en los empresarios colombianos, y que dejen esas discusiones tan personalistas y tan personales y que, por favor, le permitan a quienes están trabajando todos los días poder vender sus productos en las dos economías”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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