Cinco países latinoamericanos anuncian plan contra la delincuencia internacional

Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador firmaron el “Compromiso de Santiago” con el que coordinarán acciones para hacer frente al crimen organizado transnacional y el narcotráfico. (Foto: Cortesía cancillería chilena)

Los Gobiernos de Chile, Argentina, Bolivia, Perú, y Ecuador suscribieron el denominado “Compromiso de Santiago” y acordaron elaborar una hoja de ruta para aumentar la coordinación en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico.

“Vamos a hacer frente a la delincuencia unidos. Queremos llevarle seguridad y tranquilidad a nuestros compatriotas. Hoy nace el Compromiso de Santiago”, anunció el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, quien fue el anfitrión de una cita que reunió a cancilleres y ministros de Seguridad de los cinco países.

Dada su naturaleza transfronteriza, agregó, “los esfuerzos nacionales resultan insuficientes y deben complementarse con mayor cooperación política, articulación técnica e intercambio de información”.

Los cinco países se comprometieron a elaborar un plan de acción conjunto, que incluya “acciones concretas y resultados medibles y verificables”, y a reunirse de nuevo en 180 días en Buenos Aires para revisar los avances.

Lea también: Bolivia entrega a Brasil a narcotraficante vinculado con el PCC

Entre las medidas que se buscan impulsar se encuentran la coordinación fronteriza, la cooperación institucional, el intercambio de información, la trazabilidad de flujos financieros ilícitos o el fortalecimiento de mecanismos regionales de respuesta.

El costo del crimen en la región

Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los costos directos del crimen y la violencia alcanzaron en 2022 el 3,4 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Latinoamérica, un porcentaje similar a la anterior medición, en 2017.

El costo del crimen equivale al 78 % del presupuesto público para educación, el doble del presupuesto público para asistencia social y 12 veces el presupuesto para investigación y desarrollo, de acuerdo al BID.

“Nos cansamos”

El encuentro desarrollado en la Cancillería chilena fue inaugurada por el fiscal general del país suramericano, Ángel Valencia, que expuso en una conferencia a puerta cerrada sobre los desafíos de la cooperación internacional, y también por el presidente chileno, José Antonio Kast.

“Estos cinco países se cansaron de mirar cómo el crimen organizado va matando a nuestros jóvenes, va sometiendo nuestros barrios, va comprando voluntades”, indicó el líder ultraderechista al inicio del encuentro.

A excepción de Perú (atrapado en un extenso proceso electoral), todos los países participantes están gobernados por mandatarios de derecha o extrema derecha que forman parte de la iniciativa ‘Escudo de las Américas’, lanzada en marzo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para combatir el crimen internacional y contrarrestar la influencia de China en el hemisferio occidental.

Sumar más naciones

“Queremos sumar fuerzas. El siguiente paso es presentar el Compromiso Regional de Santiago ante la 56° Asamblea General de la OEA, a fin de convocar a más países del continente americano a trabajar en conjunto para el objetivo común, el combate a la delincuencia organizada transnacional”, indicó Pérez Mackena.

Le interesa: Perú: jefe de autoridad electoral renuncia tras demoras e irregularidades en jornada de votaciones

El canciller de Argentina, Pablo Quirno, indicó por su parte que “la región atraviesa una etapa que exige coraje institucional” y aseguró que “nuestras sociedades necesitan estados capaces de cerrar espacios de impunidad y responder con más velocidad y coordinación que las organizaciones criminales”.

“Lo que el crimen nos está arrebatando es desarrollo, está coartando nuestras libertades, nuestra capacidades de entregar a nuestros ciudadanos Estados con certidumbre. Los tiempos en los que nos encontramos requieren acción decidida”, aseguró Fernando Aramayo, canciller de Bolivia, que atraviesa una crisis social y política desde hace semanas.

En la cita participaron también los cancilleres de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y Perú, Carlos Pareja, así como los responsables de Seguridad.