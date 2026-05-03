“Desde Ecuador se sabotea el programa de paz de Colombia”: presidente Petro arremete contra Noboa

El presidente Gustavo Petro volvió a arremeter contra su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, en medio de la crisis diplomática y comercial entre ambos países.

A través de su cuenta en X, el mandatario señaló a sectores políticos cercanos a Noboa a estar involucrados junto a criminales de Ecuador en interferir en la política de “paz total” de su Gobierno.

Petro aseguró que desde Ecuador “se sabotea el programa de paz de Colombia y la erradicación masiva y voluntaria de cultivos en el sur”.

Según el presidente, la paz en Colombia “no le gusta a la mafia ecuatoriana y a sus políticos (...) El saboteo es integral y tiene ayuda de algunos corruptos policías en EE.UU. y Colombia”.

Y agregó: “Lo que ha hecho Noboa es utilizar a Colombia y mi gobierno para desviar el debate de los poderosos políticos del Ecuador ligados al narcotráfico (...) es esa ligazón entre política, poder y narcotráfico la que eleva el poder del narco y la violencia”.

También cuestionó duramente la situación de seguridad en Ecuador. De acuerdo con Petro, ese país “se convirtió en el mayor exportador del mundo de cocaína y tiene una tasa de homicidios que es el doble de Colombia”.

¿Cuáles son las pruebas de Petro sobre el supuesto sabotaje de Ecuador a la paz en Colombia?

En primer lugar, el jefe de Estado dijo que “las armas con que matan civiles en el Cauca vienen del Ecuador: municiones y explosivos entran por la frontera”.

Por otro lado, dijo que el gobierno ecuatoriano lo acusa “de tener nexos con bandas, cuando son estos políticos del Ecuador los que la tienen los nexos y lo usan”.

También señaló que “Han buscado dividir y terminar el proceso de paz del sur de Colombia, haciendo explotar laboratorios con decenas de muertos civiles, han exigido en Colombia extradiciones de los que hacen la paz olvidando que he extraditado 800 personas”.

Y finalmente, según él, “acaban el comercio legal para que quede el ilegal”.