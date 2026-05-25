Comunidad Andina comienza a revisar quejas de Ecuador y Colombia en medio de guerra comercial

La CAN confirmó la recepción de los recursos presentados para revisar las órdenes del organismo relacionadas a acabar los choques comerciales. (Foto: Caracol Radio / Getty )

La Comunidad Andina confirmó que recibió reclamos por parte de Ecuador y Colombia con respecto a la orden que dio el organismo regional para terminar la guerra comercial entre ambos países, y que retiren los aranceles del 100 %.

A través de un comunicado, la Secretaría General de la Comunidad Andina, que conforman Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, señaló que “dichos recursos serán tramitados y resueltos en estricto cumplimiento de los plazos y procedimientos previstos en la Comunidad Andina”.

De acuerdo con el comunicado, Ecuador presentó “recursos de reconsideración” a la retirada de los aranceles y Colombia “reclamos” a la resolución que calificó como restricción al comercio subregional la medida adoptada por Ecuador de habilitar únicamente el puente de Rumichaca para ingreso de mercancías procedentes de Colombia.

El Gobierno colombiano también presentó un reclamo a la resolución que califica como “tasa de servicio de control aduanero” como un gravamen que vulnera el Programa de Liberación de la Comunidad Andina.

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No obstante, el organismo internacional, con sede en Lima, reiteró su exhortación a ambos gobiernos a que pongan en marcha a la brevedad posible las mesas de trabajo acordadas por los dos países en la reunión sostenida de manera virtual el pasado 25 de marzo.

El 21 de mayo culminó el plazo de diez días hábiles brindado por la Comunidad Andina a Colombia y Ecuador para retirar los aranceles interpuestos entre ambos países como parte de la guerra comercial.

La Comunidad Andina señaló que estas mesas tienen “el propósito de solucionar por la vía diplomática las diferencias existentes, en pleno respeto del ordenamiento jurídico comunitario andino”.

La secretaría general insistió también en su “disposición a facilitar el desarrollo de dichas mesas de trabajo, si así lo estimasen conveniente Colombia y Ecuador, a fin de contribuir con la construcción de soluciones concretas en beneficio de los ciudadanos colombianos y ecuatorianos que vienen siendo afectados directamente por las medidas adoptadas”.

La guerra comercial fue iniciada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para presionar a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, con el argumento de que su administración no estaba haciendo lo suficiente para evitar que grandes cantidades de cocaína lleguen desde Colombia a Ecuador, que vive la peor crisis de violencia criminal de su historia, con poderosas bandas criminales dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal, entre otros delitos.

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Los aranceles comenzaron en el 30 % por parte de ambos países, pero Ecuador los siguió elevando primero al 50 % y luego al 100 % desde el 1 de mayo, para ahora reducirlos a 75 % desde el 1 de junio; mientras que Colombia evitó replicar la escalada y finalmente optó por aplicar tasas diferenciadas que pueden ir más allá del 30 % en algunas partidas.

Las disposiciones de la Comunidad Andina no mencionan otras sanciones comerciales interpuestas entre ambos países dentro de este conflicto comercial, entre ellas la suspensión de exportación de electricidad de Colombia a Ecuador y el aumento de Ecuador de la tarifa de transporte de crudo colombiano a través de sus oleoductos, de 3 a 30 dólares por barril.