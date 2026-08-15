“No me podía mover, solo tenía la voz”: conmovedor relato de nadadora sobreviviente al terremoto

En diálogo con Dos Puntos, la nadadora de alto rendimiento Ana Sofía Manios, quien ha sido medallista sudamericana en su disciplina, contó cómo sobrevivió en Manizales al terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

Durante cerca de cuatro horas, la deportista permaneció atrapada bajo los escombros del edificio Plaza Santo Domingo, donde ella vivía en el quinto piso.

Según la atleta, el temblor comenzó en el momento en que ella se preparaba para asistir a una práctica deportiva que tenía a las 8:00 de la mañana y aseguró que lo último que recuerda antes de quedar atrapada fue cómo el edificio se desplazó y ella cayó al suelo: “Yo vi como el edificio se fue hacia adelante y yo me fui con él”, contó.

En el derrumbe, un colchón cayó sobre Manios y ella terminó atrapada entre los escombros de la estructura. Se lastimó su pierna derecha y su espalda, mientras que sus brazos quedaron limitados.

En este tiempo, cuenta la atleta, la percepción del tiempo fue diferente para ella: “Yo no fui consciente de las cuatro horas que pasaron, para mí pasó muy poco tiempo”, relató, asegurando que permaneció consciente y escuchó lo que ocurría en el exterior como las sirenas de las ambulancias, vehículos y gritos de otras personas.

En medio de la angustia, intentó pedir ayuda gritando, pues no tenía posibilidades de desplazarse. También aseguró que mantenerse calmada fue fundamental para soportar la situación.

“Yo no me podía mover para ningún lado, no podía hacer nada más, solo tenía la voz”, explicó.

Según la deportista, esa capacidad para controlar la presión se debe, en parte, a sus años de entrenamiento. Aseguró que la natación con aletas de alto rendimiento le ha enseñado a manejar la presión de las competencias y los entrenamientos.

También sostuvo que ella pensó constantemente en su familia y sus compañeros mientras se encontraba atrapada y recordó las preguntas que se hacía mientras esperaba ser rescatada: “¿Será que voy a salir de aquí, será que no?”.

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