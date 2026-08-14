¿Cómo ayuda la brigada de sonidistas en labores de rescate? Coordinadora explica sus funciones

Stephanie López, coordinadora de la brigada de sonidistas rescatistas en Cali, explicó cómo funciona su equipo en las labores de rescate

Stephanie López, coordinadora de la brigada de sonidistas rescatistas en Cali, estuvo en el programa Dos Puntos de Caracol Radio y explicó cómo funciona su equipo en las labores de rescate y la ayuda que brindan a la tragedia que dejó el terremoto en Colombia presentado el pasado 10 de agosto.

López dio a conocer que la idea nació luego de reconocer que estas crisis ya han ocurrido en otras partes de Latinoamérica y que la solidaridad y la creatividad de las personas es lo que sale a flote. En México, en el último terremoto, las personas que hacen radio y que trabajan con sonido salieron a los puntos de rescate a poner a disposición sus saberes.

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La coordina explicó que ellos tienen unidades y equipos con dos o tres profesionales con equipos de audio de registro sensible que entran a los lugares donde está la afectación.

“Son profesionales que entran con sus grabadores de audio y micrófonos unidireccionales, a este equipo lo acompaña también una persona que tiene una sonda de video que tiene cinco metros de largo y puede entrar o acceder a espacios donde nuestro cuerpo no puede llegar”, expresó.

Stephanie López señaló que a la unidad la acompaña un personal que que va a hacer una pedagogía de silencio en los puntos y subordinan a los bomberos o a la entidad que garantiza la operación de rescate en el punto.

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“Esperamos el momento del llamado de silencio para escuchar a las personas que están sobreviviendo debajo de los escombros, en un ejercicio de comunicación que no es solamente con las personas que están allá abajo, sino con quienes estamos arriba, para que todo fluya de manera respetuosa y provechosa”, afirmó.

De igual manera, reveló que desde la escuela del silencio le dicen a las personas que necesitan escuchar sonidos muy sutiles y sensibles, que no se perciben al oído, como el roce del dedo contra una viga o una, o el roce de la tela.

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“Esto nos ha permitido no solamente ubicar o determinar qué hay señales que pueden indicarnos vida, sino también ubicarlas dentro de las estructuras, porque ponemos varios micrófonos que nos permiten hacer como una especie de mapa, como sonoro que acota el radio donde pueda estar la persona”, explicó la coordinadora.

Por último, Stephanie López indicó que una vez se identificó el sonido, donde hay movimiento, acceden con la cámara si les permite la zona y, si hay más señal que enriquezca la información, los compañeros encargados inician con la remoción para las labores de rescate.

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