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Gremio del plástico se suma a la atención de la emergencia por el terremoto con donaciones e insumos

El empresariado colombiano se ha volcado de forma solidaria en un esfuerzo colectivo por apoyar a las personas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Esta demostración de solidaridad se ha hecho evidente, por ejemplo, en las cifras récord de donaciones, logradas en el congreso liderado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) en Cartagena.

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Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, la agremiación del sector de los productos plásticos en Colombia, habló con Caracol Radio desde el Congreso de la ANDI para detallar cómo esta industria está apoyando a los damnificados en medio de la emergencia, con diferentes iniciativas.

¿Cuál ha sido el aporte del sector de los plásticos en la emergencia?

El presidente de la agremiación Acoplásticos explicó en Dos Puntos de Caracol Radio que desde el sector esperan apoyar a las ciudades afectadas por el terremoto en el occidente del país, con la perspectiva puesta en dos momentos clave: la atención inmediata y la posterior reconstrucción de las viviendas y edificaciones afectadas.

Daniel Mitchell explicó que cada una de estas fases implica la donación de diferentes tipos de insumos, además de las sumas en dinero que el gremio ya ha venido aportando.

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“Para la atención urgente tenemos colchonetas, baldes y canecas para recoger todos los escombros, películas para armar carpas, contenedores para tener agua, sillas, colchonetas, camas. En lo monetario, Acoplásticos aportó 100 millones; la industria plástica lleva unos mil millones en aportes”, detalló.

Por otra parte, pensando en el proceso de reconstrucción en estos territorios, Acoplásticos pone a disposición el suministro de productos clave como tejas, tubería, perfiles, tanques de agua, pinturas y elementos de construcción en general.

Desde Acoplásticos destacan la articulación con otros gremios como la misma ANDI y la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL), con el propósito de llevar estos recursos a quienes más los necesitan en estos momentos.

Escuchar la entrevista completa:

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