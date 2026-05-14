La Unión Europea ofrece curso gratuito de francés A1 con certificado: Así debe inscribirse

De fondo: Dos alumnos estudiando. A la izquierda se encuentran imágenes de las banderas de Francia y la Unión Europea, respectivamente (Crédito: Getty Images)

Ha llegado una buena noticia para las personas que desean ampliar sus conocimientos en idiomas, pues la Unión Europea ofrece un curso de francés A1 gratis a través de su plataforma oficial de formación online (EU Academy).

Por medio de este programa, se busca que los interesados aprendan a comprender y utilizar expresiones cotidianas en francés para conocer personas y compartir. Esto será útil para los que tienen en mente trabajar en Francia, Suiza, Bélgica o Canadá o desean aprender sobre su cultura.

El curso está disponible ahora mismo, el registro es abierto y, al ser un curso introductorio, no se requiere conocimiento previo del idioma. El curso se llama Mi curso de Francés A1. Conozca aquí, en Caracol Radio, qué incluye esta oferta formativa, para quién tiene sentido y cómo registrarse.

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¿Qué contenidos incluyen los cursos de francés de la Unión Europea?

Este curso virtual fue creado por la Online Language Support para la Unión Europea y se divide en unas 25 secciones que invitan a los participantes a realizar las siguientes actividades en idioma francófono:

Presentarse

Hablar sobre su familia

Describir a una persona

Dar una opinión

Hablar de intereses y rutinas diarias

Moverse por la ciudad y usar el transporte público

Ir de compras y entender precios y proporciones

Describir su barrio, casa y entorno

Hablar de su salud y pedir ayuda básica

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¿Qué se aprende al terminar el curso?

Al final del curso se pondrá a prueba:

Presentarte y hablar de ti mismo en francés con soltura básica.

en francés con soltura básica. Entender y usar expresiones cotidianas para situaciones habituales.

para situaciones habituales. Compartir información personal y preguntar a otros sobre ellos mismos.

y preguntar a otros sobre ellos mismos. Moverte y obtener servicios en tu nuevo entorno de forma autónoma.

¿Cómo inscribirse al curso de francés A1 de la Unión Europea?

Para registrarse, debe seguir los siguientes pasos:

Busque «Mi curso de francés A1» en el buscador o navegue por la categoría de idiomas de la página UE Academy. Haga clic en «Go to course» Ahí mismo puede acceder a los contenidos. Si quiere guardar su progreso, puede registrarse en la página

El curso está disponible en más de 30 idiomas de interfaz, incluido el español, lo que facilita mucho la navegación desde el primer día. No hay fechas fijas de inicio ni exámenes obligatorios. Puede avanzar con el curso de acuerdo con sus horarios.

¿Qué es EU Academy?

EU Academy es la plataforma de aprendizaje en línea gratuita de la Unión Europea que ofrece recursos educativos de alta calidad, cursos especializados y formación en idiomas. Lanzada por la Comisión Europea, su objetivo es facilitar una comprensión fácil y fluida de las políticas de la UE en una amplia gama de campos, así como su implementación.

La misión de la EU Academy es proporcionar un entorno de aprendizaje moderno y atractivo que pueda fomentar y mejorar la calidad de la aplicación del conocimiento sobre asuntos de la Unión Europea de una manera simple, inteligente e inspiradora.

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