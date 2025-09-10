Mundial 2026: 5 claves infalibles para que le aprueben rápido la visa americana, según experto

Mundial 2026: datos que le pedirán a los viajeros para sacar la visa americana, según experto

El Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, es uno de los eventos deportivos más esperados por los colombianos. Sin embargo, para quienes planean viajar a los partidos en territorio estadounidense, es indispensable contar con la visa americana.

Caracol Radio se contactó con el abogado experto en migración, Juan Felipe Castro, quien reveló cuáles son factores más importantes a tener en cuenta para que el trámite de visa americana sea exitoso y pueda viajar con tranquilidad al Mundial 2026.

Tipo de visa que necesita un colombiano para el Mundial 2026

Para asistir a los partidos en Estados Unidos, los colombianos deben solicitar la visa de turismo B1/B2, la cual permite viajes de carácter turístico, visitas familiares y asistencia a eventos como el Mundial de Fútbol.

Mundial 2026: ¿Conviene comprar boletas antes de tener la visa aprobada?

Juan Felipe afirma que un error frecuente es comprar entradas antes de obtener la visa. Esto no es recomendable, ya que en caso de negación se perdería la inversión. Lo ideal es esperar la aprobación y luego adquirir las boletas oficiales directamente con la FIFA o sus canales autorizados.

Factor más importante y determinante para obtener la visa e ir al Mundial 2026

De acuerdo con el abogado Juan Felipe Castro, el punto decisivo en la aprobación de la visa es demostrar fuertes lazos con Colombia. La Embajada de Estados Unidos analiza si el solicitante tiene estabilidad laboral, solvencia económica, patrimonio, vínculos familiares y compromisos que aseguren su regreso al país. La credibilidad de la intención de viaje y el cumplimiento de las normas migratorias son el centro de la evaluación consular.

¿Con cuánta anticipación iniciar el trámite de visa americana?

Actualmente, las citas para visa de turismo en Bogotá se están otorgando a partir de julio de 2026. Sin embargo, la Embajada libera cupos de forma constante, lo que permite acceder a fechas más cercanas. Por esta razón, lo más recomendable es iniciar el proceso cuanto antes y revisar periódicamente la disponibilidad en la página oficial.

Documentos básicos para solicitar la visa de turismo

Antes de la entrevista consular, es fundamental preparar la documentación requerida:

Pasaporte vigente, en buen estado y con suficiente tiempo de validez.

en buen estado y con suficiente tiempo de validez. Formulario DS-160 diligenciado de manera correcta y veraz.

diligenciado de manera correcta y veraz. Comprobante de pago de la tarifa consular.

Contar con estos documentos al día agiliza el trámite y evita contratiempos.

Consejos prácticos para viajar en grupo o en familia

Cada persona debe tramitar su visa de forma individual.

Para el tema familiar directas (padres, hijos o hermanos) pueden presentarse juntas a la cita.

Todos los solicitantes deben demostrar solvencia económica y arraigo en Colombia.

La información entregada debe ser coherente en todo momento.

Es conveniente presentar un plan de viaje claro con fechas, destinos y presupuesto definido.

5 tips clave para sacar la visa americana en 2026

Solicitar la cita con suficiente anticipación y revisar cupos que abre la Embajada.

Preparar la entrevista con respuestas claras y seguras.

Mostrar arraigo sólido en Colombia: empleo, familia, propiedades y compromisos.

Evitar errores en el formulario DS-160 y nunca dar información falsa.

Presentar un itinerario realista enfocado en el Mundial, con presupuesto definido.

Nuevo requisito para visas de turismo y negocios

De acuerdo con la información del Departamento de Estado de Estados Unidos, se trata de un nuevo requerimiento de visas no inmigrantes y que será aplicado de manera inmediata. En este orden de ideas, se trata de que quienes apliquen a las visas de turismo y negocios, deberán demostrar que residen en el país desde el que realizaron la solicitud.

Para aquellos solicitantes que programen entrevista en una embajada o consulado de Estados Unidos, que esté fuera de su país de nacionalidad o residencias podrán ver que la calificación de su visa será más complicadas.

La entidad también aclaró que las tarifas de los visados no serán reembolsables.