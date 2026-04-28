Nuevos cambios en el trámite de visas de EE.UU. para colombianos: cambia requisito B1/B2

Nuevos cambios en el trámite de visas de EE.UU. para colombianos: cambian requisito para B1/B2 / mirsad sarajlic

Un ajuste clave en el trámite de la visa estadounidense empezó a regir desde el lunes 27 de abril lo que puede generar impacto para miles de colombianos, pues la Embajada de Estados Unidos en Bogotá anunció la eliminación de varias excepciones en el proceso, lo que convierte la entrevista consular presencial en un requisito obligatorio para todos los solicitantes, sin importar su edad.

La medida aplica principalmente para la visa B1/B2, destinada a turismo y negocios, una de las más solicitadas en el país. Con esta actualización, se busca fortalecer los mecanismos de verificación y unificar los criterios de evaluación en cada solicitud.

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¿Cuál es el cambio en las visas para colombianos?

El cambio más significativo es que desaparecen las exenciones que antes beneficiaban a ciertos grupos. Hasta hace poco, menores de 14 años y adultos mayores de 79 podían, en algunos casos, evitar la entrevista. A partir de ahora, todos deberán acudir personalmente a la sede consular.

Esto implica que cada solicitante tendrá que asistir a su cita, presentar la documentación requerida y responder directamente a las preguntas de los oficiales.

Según la embajada, esta decisión hace parte de una revisión de los protocolos para garantizar procesos más estrictos y homogéneos.

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¿A quiénes aplica la nueva medida?

La disposición no solo cobija a quienes solicitan la visa por primera vez, también impacta a algunos ciudadanos que están en proceso de renovación, por lo que será clave revisar con detalle las condiciones específicas de cada caso antes de iniciar el trámite.

Las autoridades consulares han insistido en que este ajuste busca evitar inconsistencias y asegurar que todas las solicitudes sean evaluadas bajo los mismos parámetros.

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Ante este nuevo panorama, expertos recomiendan iniciar el proceso con suficiente anticipación, y también es fundamental preparar adecuadamente los documentos y tener claridad sobre el propósito del viaje, ya que la entrevista se convierte en el punto central de evaluación.

Otro aspecto clave será verificar la información oficial antes de agendar la cita, para evitar errores que puedan retrasar o afectar la solicitud.

Desde la embajada han reiterado que el objetivo de este cambio no es limitar el acceso a la visa, sino reforzar los controles y garantizar decisiones más precisas. La entrevista, que ahora será obligatoria para todos, se consolida como el principal filtro en el proceso.