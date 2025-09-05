Embajada de EEUU invita a solicitar la visa para ir al Mundial 2026: precio y guía para el trámite

La Selección Colombia clasificó este jueves, 4 de septiembre, al Mundial 2026 tras golear 3-0 a Bolivia en la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas de la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con el calendario oficial de la FIFA, el Mundial 2026 tendrá su inauguración en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, mientras que la final se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. El partido por el tercer puesto se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

En total se disputarán 104 partidos en el que participarán 48 equipos, repartidos en 16 sedes de los tres países anteriormente mencionados. De esta cifra, 78 se jugarán en EE. UU.

Embajada invita a solicitar la visa para el Mundial 2026

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá anticipó que la Copa Mundial 2026 será un evento histórico, con partidos celebrados en 11 ciudades estadounidenses. Por ello recomendó a los viajeros extranjeros que requieran visa para ingresar a EE. UU., indicar el trámite lo antes posible.

La Embajada informó que cada martes a las 9 de la mañana se habilitan nuevas citas para entrevistas de visas de turismo, incluida la (B1/B2). Dada la alta demanda de este tipo de visado, no todos los solicitantes que deseen reprogramar su cita lo conseguirán. No obstante, tendrán la oportunidad de intentarlo cada martes. La Embajada también podría abrir citas de entrevista fuera de este horario habitual.

Esta visa corresponde a la categoría de No Inmigrante, destinado a ciudadanos extranjeros que deseen ingresar temporalmente al país por motivos de turismo, tratamiento médico, negocios, trabajo temporal o estudios. El tiempo de espera para una entrevista de visa No Inmigrante varía según la categoría, siendo de 398 días para la más común, la B1/B2.

.@TravelGov: La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la más grande de la historia, con partidos en 11 ciudades de Estados Unidos. ¡Invitamos a los viajeros extranjeros que necesiten una visa para ingresar a los Estados Unidos a que la soliciten AHORA MISMO! Visita… pic.twitter.com/KuvUkspKmE — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) August 25, 2025

Precios para la visa de turismo para ir al Mundial 2026

En la actualidad, las tarifas para el procesamiento de solicitud de visa de no inmigrante (no reembolsable) es de $185 USD, lo que equivale a aproximadamente 786.712 pesos colombianos. Este valor no incluye gastos adicionales como la toma de fotografía y documentación.

Según la Embajada, existe otra tarifa de “Visa Integrity Fee” de $250 USD que se aplicará a partir de enero de 2026, y solo será reembolsable si se cumplen los requisitos de la visa.

Guía y paso a paso para sacar el visado

La Embajada informó que, a partir del 1 de mayo de 2025, todos los solicitantes de visado deberán presentar el formulario de solicitud de visado DS-160 con un número de confirmación/código de barras.

Es necesario enviar el formulario DS-160 al menos tres días hábiles antes de su entrevista.

Completar el Formulario DS-160 en línea: https://ceac.state.gov/genniv/ Subir la foto en formato digital Pagar la tarifa de solicitud de visa: consulte en la página de la embajada o consulado de EE. UU. para obtener instrucciones específicas sobre cómo realizar este pago Una vez que haya completado el DS-160 y pagado la tarifa, programe su cita para la entrevista en la embajada o consulado de EE. UU. Antes de la entrevista, reúna los siguientes documentos:

Pasaporte válido: vigencia de al menos seis meses después de la estancia prevista en EE. UU.

Página de confirmación del Formulario DS-160: código de barras necesario para tu cita.

Comprobante de pago de la tarifa de solicitud de visa

Una foto reciente con los requisitos oficiales del Departamento de Estado.

En la entrevista, un funcionario consular determinará si cumple con los requisitos para la visa. Y se tomarán las huellas dactilares digitales sin tinta.

Si la solicitud es aprobada, le informarán sobre cómo recoger o recibir el pasaporte con la visa estampada.

Se recomienda preparar documentos que respalden el propósito de viaje (negocios o turismo) y su intención de regresar a tu país, como pruebas de empleo, vínculos familiares o bienes.