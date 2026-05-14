Este es el consolidado de bienes de Lili Pink incautados por Fiscalía: Superan los $534 mil millones

Justicia

Este es el consolidado de bienes de Lili Pink sobre los que la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de extinción de dominio y que quedaron bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Se trata de 391 establecimientos de comercio, 40 inmuebles, cinco vehículos de alta gama y una sociedad, bienes que ascienden a $534.513 millones.

Además, fueron ocupados recursos líquidos representados en $3.068 millones hallados en productos financieros y $49 millones en efectivo.

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Walter Martínez Martínez

Walter Francisco Martínez Martínez. Foto: Suministrada por la Fiscalía. Ampliar Walter Francisco Martínez Martínez. Foto: Suministrada por la Fiscalía. Cerrar

En la mañana de este jueves se conoció que la Fiscalía a través de la Delegada para las Finanzas Criminales, a través de sus direcciones especializadas de Delitos Fiscales, Extinción del Derecho de Dominio e Investigaciones Financieras, logró que un juez impusiera una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra Walter Francisco Martínez Martínez, presunto integrante de una red transnacional que según la Fiscalía “estaría dedicada al ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando al país, que posteriormente comercializaba los productos en una cadena de almacenes de ropa femenina”.

De acuerdo con la investigación, “Martínez Martínez habría participado en la constitución, administración y representación legal de, al menos, siete empresas de papel importadoras, utilizadas para simular operaciones de comercio exterior y evadir controles aduaneros”.

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Por estas actuaciones se habría permitido y facilitado el ingreso irregular al país de prendas de vestir, juguetes, productos cosméticos y otros artículos.

“Las actividades investigativas evidenciaron que varias de las sociedades identificadas registraban direcciones inexistentes, correspondientes a lotes desocupados o inmuebles residenciales sin relación con el objeto social reportado”, detalló la Fiscalía.

Investigadores del ente acusador también lograron establecer que “las maniobras fraudulentas habrían favorecido el incremento patrimonial de los presuntos articuladores del entramado ilegal.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Martínez Martínez los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a favor de terceros”.



