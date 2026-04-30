Caso Lili Pink: funcionarios de la DIAN mencionados en denuncia siguen trabajando en la entidad

“Llegaron a la DIAN a pedir devolución del IVA”: Investigador revela detalles del caso Lili Pink

Caracol Radio conoció en exclusiva la denuncia penal que la Dian le remitió a la Fiscalía en marzo de 2022, que destapó el caso que hoy el país conoce sobre el entramado de presunto contrabando y lavado de activos de Lili Pink.

En la denuncia están las imágenes de una libreta que descubrieron funcionarios de la Dian en una inspección, y era de la representante legal de Pink Life SAS, Eliana Baneza Garay Arroyo, donde quedan en evidencia cuatro nombres de personas que trabajaban en la DIAN.

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Investigamos esos cuatro nombres que aparecen y que se mencionan en la denuncia: Lilibeth Cardozo Parra (de la Dirección de Fiscalización de Barranquilla), Doriam Hernández Bresneyder, Cesar Arnulfo de la Hoz Riquett y Soraya Cristina Alonso Ahumada (quien era jefe de devoluciones en la Dian de Barranquilla). Y al frente de cada nombre escrito en la libreta estaba una cifra millonaria.

Esta emisora estableció que estas personas presuntamente involucradas actualmente siguen trabajando en la DIAN, tres de ellos en Barranquilla y uno en Riohacha.

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Esta es la libreta a la que accedió la DIAN. Crédito: Archivo particular Ampliar Esta es la libreta a la que accedió la DIAN. Crédito: Archivo particular Cerrar

Cardozo respondió a Caracol Radio que gracias a ella esa plata que Lili Pink pedía de devolución de renta y no se la dieron. “Aparezco porque seguramente me querían comprar, me extraña”.

Eliana Garay, la de la libreta, nos aseguró que ella sólo les prestó el servicio como liquidadora entre 2021 y 2022 y que “no hubo ningún tipo de exigencia económica de parte de los funcionarios, ni ofrecimiento de nuestra parte”.

No hubo ningún tipo de exigencia económica de parte de los funcionarios, ni ofrecimiento de nuestra parte

Agregó que “esos elementos recaudados tuvieron un mal manejo, se violaron todos los protocolos de cadena de custodia y todo fue descontextualizado”, y que el manejo de los negocios y la operación nunca fueron de su resorte.

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Y es que en esa libreta también está la solicitud de devolución de renta que pidieron en 2021 por 11.236 millones de pesos.

Al verificar eso, se dieron cuenta de que algunos terceros proveedores: Blu Sky Importaciones, Ginga Importaciones y Control Lock no existían en la dirección de que decían. Eran presuntamente empresas de papel.

Y quienes trataron de hacer el trámite de la devolución del saldo a favor fueron algunos de los antes mencionados.

Lo nombres detrás del presunto entramado

En la denuncia de la Dian se revela que las siguientes personas durante varios años han creado empresas, ponen varios locales, y cuando están generando grandes ingresos cancelan las matrículas y en los mismos locales y se matriculan nuevas personas que siguen con el negocio: David Abadi Hosmany, Max Marvin Abadi, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Luz Adriana López López, Martha Yolanda Rubiano Garzón y Jonnathan Villamil Soler. Ellos creaban esas empresas y las liquidaban, heredando los créditos, más no las responsabilidades.

Es decir, empresas con bajos capitales, bajas sumas de inversión.

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Denuncia penal de la Dian remitida a la Fiscalía sobre Lili Pink. Ampliar Denuncia penal de la Dian remitida a la Fiscalía sobre Lili Pink. Cerrar

El “modus operandi” era vender prendas de vestir, accesorios, ropa interior, etc a Lili Pink, YOI, a precios económicos, producida en la China, que ingresa a Colombia como importaciones desde Panamá (mayoritariamente) y la China (minoritariamente), siendo importadas por terceros que a su vez le venden a otros terceros y estos a otros hasta llegar a PINK LIFE o quien haga sus veces.

Esta emisora le preguntó por estos hechos a David Abadi pero no ha obtenido respuesta.

Con eso encontraron operaciones ficticias, incremento injustificado de la facturación, operaciones que no coinciden con la capacidad económica de la empresa.