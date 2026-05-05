Primera captura tras operativo contra Lili Pink por presunto contrabando y lavado de activos

Justicia

Luego de una semana del megaoperativo adelantado por la Fiscalía General de la Nación en 405 tiendas de Lili Pink en el país, así como en 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, se conocieron detalles de la primera captura dentro de la investigación por el presunto caso de lavado de activos y contrabando.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que se trata de Walter Martínez Martínez, capturado en Barranquilla (Atlántico), quien, presuntamente, fungió como representante legal de al menos siete empresas fachada utilizadas para dar apariencia de legalidad a las operaciones de la red investigada.

A Martínez Martínez, la Fiscalía le imputó los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando; sin embargo, se declaró inocente y no aceptó los cargos.

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El operativo, ejecutado desde el pasado lunes 27 de abril por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), se desplegó de manera simultánea en 59 ciudades de 25 departamentos. La acción incluyó allanamientos y medidas con fines de extinción de dominio en 405 establecimientos comerciales, así como en bodegas vinculadas a la reconocida marca de ropa femenina.

De acuerdo con la Fiscalía, la estructura investigada habría operado a través de múltiples sociedades.

“La organización delictiva habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación”, explicó el ente acusador.

La investigación señala que, al parecer, esta estructura incluía la fragmentación de transacciones y la simulación de relaciones comerciales, con el fin de evadir controles aduaneros y financieros.

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Además de Martínez, en el expediente figuran otros nombres, quienes conservan la presunción de inocencia y frente a los cuales aún no se ha demostrado la comisión de delitos, pues este es apenas un avance en la investigación y no implica responsabilidad penal.

Entre ellos, Lorena Bernal Castro, representante legal de Fast Moda S.A.S., empresa detrás de Lili Pink; así como los empresarios colombo-panameños Max Abadi y su hijo David Abadi, quienes al parecer, estarían vinculados a compañías señaladas como fachada. También aparece mencionado el conductor Jonnathan Villamil Soler.

Caracol Radio conversó con el apoderado de los empresarios pero señaló que por ahora no quiere refererirse al caso pues está esperando conocer qué dice la investigación de la Fiscalía.

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La investigación tiene sus orígenes en 2022, cuando un reporte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) alertó a la Fiscalía sobre presuntos movimientos financieros irregulares relacionados con Lili Pink y Yoy.

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Desde entonces, distintas direcciones especializadas del ente acusador han trabajado de manera articulada para consolidar el caso y avanzar en el rastreo de los presuntos hechos irregulares.

Según la Fiscalía, el presunto lavado de activos ascendería a 730.000 millones de pesos, mientras que el contrabando alcanzaría los 75.000 millones. A esto se sumaría un posible enriquecimiento ilícito cercano a los 430.000 millones de pesos.

Los fiscales a cargo han dividido el caso por líneas de investigación, enfocándose en el análisis de sociedades, franquicias e identificación de al menos nueve personas implicadas, contra quienes ya se emitieron órdenes de captura.

Por su parte, la empresa solicitó reserva sobre el proceso, argumentando el impacto reputacional.

“Durante más de 20 años se ha consolidado como referencia nacional e internacional, generando miles de empleos directos e indirectos”, señaló en un comunicado.

Cabe recordar que, pese a las medidas adoptadas, las tiendas continúan operando con normalidad. Sin embargo, la administración de las empresas quedará a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).