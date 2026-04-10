Bancos para pagar el impuesto predial en Bogotá: lista completa y pasos para hacerlo en línea

Durante abril, miles de propietarios en Bogotá deben cumplir con el pago del impuesto predial, un tributo obligatorio para quienes poseen viviendas, locales, lotes u otros bienes inmuebles.

Es importante mencionar que, para facilitar este proceso y evitar filas, la Secretaría Distrital de Hacienda habilitó múltiples opciones digitales que permiten pagar desde casa en pocos minutos.

Además, quienes realicen el pago antes del viernes 17 de abril podrán acceder a un descuento del 10%, uno de los beneficios más importantes del calendario tributario. Después de esa fecha, el plazo máximo para pagar sin descuentos se extiende hasta el 10 de julio de 2026.

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Bancos habilitados para pagar el predial en línea en 2026

Uno de los puntos clave para los ciudadanos es conocer las entidades financieras autorizadas. Actualmente, la plataforma permite pagar desde una amplia red de bancos y billeteras digitales, entre ellos:

Bancolombia

Davivienda

BBVA

Banco de Bogotá

Banco AV Villas

Banco de Occidente

Scotiabank Colpatria

Banco Caja Social

Banco Popular

Banco Agrario de Colombia

Banco Falabella

Banco Pichincha

GNB Sudameris

Itaú

También están disponibles plataformas digitales como Nequi, Daviplata, Movii y RappiPay, entre otras entidades financieras y cooperativas.

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Pago del impuesto predial con tarjeta de crédito:

Para quienes prefieren diferir el pago, también existe la opción de usar tarjeta de crédito. Este método está habilitado con entidades como Bancolombia, Davivienda, BBVA, Banco de Bogotá, AV Villas y Banco de Occidente.

Se aceptan franquicias como Visa, MasterCard, American Express (con Bancolombia) y Diners (con Davivienda), lo que amplía las posibilidades para los contribuyentes que buscan mayor flexibilidad financiera.

Fechas clave para pago del impuesto predial en Bogotá

Cumplir con los plazos establecidos es fundamental para evitar intereses o sanciones. El descuento del 10% estará vigente hasta el 17 de abril, mientras que la fecha límite para pagar sin beneficio será el 10 de julio de 2026.

Realizar el pago con anticipación no solo representa un ahorro importante con el descuento que ofrece el Distrito, sino que también evita contratiempos de última hora con las largas filas.

Antes de realizar cualquier transacción, es importante verificar que se esté utilizando el portal oficial de la Secretaría de Hacienda. También se recomienda tener a la mano el número de referencia del predio y confirmar los datos antes de finalizar el pago.

Optar por canales digitales autorizados es la mejor forma de cumplir con esta obligación de manera rápida, segura y sin complicaciones.