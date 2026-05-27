Copa Compartir: la iniciativa de Santillana que convierte el Mundial en una experiencia educativa

Jorge Valdano hará parte de la Copa Compartir, una iniciativa de Santillana para fortalecer la educación desde del deporte | Foto: Copa Compartir

Por: Sofía González

A pocas semanas del inicio del Mundial 2026, Santillana lanzó oficialmente la ‘Copa Compartir’, una iniciativa educativa que busca llevar la emoción del fútbol a las aulas de clase, mediante una experiencia enfocada en el aprendizaje, la convivencia y el liderazgo escolar.

El proyecto, que cuenta con el apoyo de la Universidad Internacional de La Rioja y la Confederación Interamericana de Educación Católica, está dirigido a instituciones educativas de América Latina y permitirá que docentes, estudiantes, directivos y familias participen en retos, actividades y dinámicas alineadas con el calendario del Mundial 2026.

La propuesta nace como una estrategia para transformar uno de los eventos deportivos más importantes del mundo en una oportunidad pedagógica, que conecte con los estudiantes a través de un lenguaje cercano como el fútbol.

De esta manera, las instituciones educativas interesadas podrán registrarse en la plataforma de Copa Compartir y participar en las fases nacionales y regionales durante los próximos meses.

¿Cómo participar?

Durante el Mundial 2026, directivos, docentes, padres de familia y estudiantes podrán participar en la Copa Compartir, una iniciativa de Santillana | Foto: Copa Compartir Ampliar Durante el Mundial 2026, directivos, docentes, padres de familia y estudiantes podrán participar en la Copa Compartir, una iniciativa de Santillana | Foto: Copa Compartir Cerrar

A través de la plataforma de Copa Compartir, los docentes tendrán acceso a actividades listas para implementar en clase, quizzes interactivos, contenidos transversales y recursos enfocados en pensamiento crítico, valores, ciudadanía y trabajo colaborativo.

Además, cada actividad permitirá sumar puntos para posicionar a las instituciones en rankings nacionales y latinoamericanos en tiempo real.

En ese sentido, la dinámica contempla la participación de cuatro actores clave de la comunidad educativa: directivos, docentes, estudiantes y familias, cada uno con funciones específicas dentro de la plataforma.

Los rectores podrán hacer seguimiento a métricas institucionales y participación por grados, mientras que los profesores gestionarán actividades pedagógicas y contenidos digitales para sus estudiantes.

¿Qué premios recibirán los participantes?

En la ronda LATAM, los colegios ubicados en el Top 3 podrán recibir un videobeam, programas de maestría para directivos y formación en liderazgo, marketing, bienestar socioemocional e inteligencia artificial para los docentes.

Por su parte, la etapa nacional entregará trofeos físicos, libros firmados por Jorge Valdano, menciones institucionales en redes sociales y experiencias para los cursos ganadores.

Valga mencionar que todos los colegios participantes obtendrán certificación institucional, acceso a métricas educativas y visibilidad en las redes de Santillana Compartir en Latinoamérica.

Como complemento a todo esto, el próximo 28 de mayo se realizará el webinar “De la cancha al aula: 11 poderes del líder que transforman la educación”, presentado por Jorge Valdano y transmitido gratuitamente a través del canal de YouTube de Santillana.

Alberto Polanco, CEO de Santillana, contempla que, “esta iniciativa busca fortalecer la educación de América Latina, fomentando el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades y la conexión con los estudiantes a partir de un lenguaje cercano y motivador como lo es el del deporte”.

Asimismo, dijo el ex campeón del mundo, Jorge Valdano, en el encuentro no solo se hablará de futbol: “hablaremos de educación y de la tremenda importancia que puede tener la unión de estos dos mundos: uno que refleja el conocimiento y otro que refleja la pasión”, señaló.

Las instituciones interesadas en hacer parte de la Copa Compartir pueden conocer más detalles y realizar su inscripción accediendo a la plataforma aquí.