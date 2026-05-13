Más de 2.200 estudiantes de Cúcuta tendrán becas gratis para el Preicfes. / Foto: Alcaldía.

Cúcuta.

Más de 2.200 estudiantes de grados 10 y 11 de instituciones educativas oficiales de Cúcuta recibirán becas gratuitas de preparación para las Pruebas Saber 11 de 2026, en una apuesta de la administración municipal por fortalecer la calidad educativa y ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior.

La estrategia, liderada por la Alcaldía de Cúcuta a través de la Secretaría de Educación Municipal, beneficiará a 2.208 jóvenes de 20 colegios oficiales, tanto de la zona urbana como rural, quienes tendrán acceso a material pedagógico, simulacros tipo Icfes, clases virtuales en vivo y acompañamiento académico y socioemocional sin costo alguno para sus familias.

Durante la socialización del programa, el secretario de Educación Municipal, César Ricardo Rojas, aseguró que esta iniciativa representa un alivio económico para cientos de hogares cucuteños.

“Excelentes noticias y un alivio a los bolsillos de nuestros papitos de los jóvenes de 10 y 11 de las instituciones educativas del municipio de San José de Cúcuta. La Alcaldía ha gestionado más de 2.200 becas en el marco de la preparación de Preicfes para la presentación de las Pruebas Saber 2026, donde nuestros chicos van a recibir esto sin ningún costo”, expresó el funcionario.

Además de la preparación académica, el programa contempla capacitación para docentes en metodologías basadas en evidencia y jornadas de acompañamiento psicosocial dirigidas a padres de familia y estudiantes, con el fin de fortalecer el entorno educativo y emocional de los jóvenes.

“También van a recibir capacitación nuestros docentes y nuestros padres de familia en ese acompañamiento psicosocial que necesita el estudiante para obtener resultados importantes que le permitan acceder a la educación superior y fortalecer la calidad educativa de nuestras instituciones”, agregó Rojas Ramírez.

La iniciativa busca que los estudiantes afronten con mayores herramientas y confianza las Pruebas Saber 11, mejoren sus resultados y aumenten sus posibilidades de ingresar a programas técnicos, tecnológicos y universitarios.