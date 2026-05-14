“Paz total no ha desmovilizado ni a un fusil o un grupo armado”: Claudia López

En diálogo con Vanessa de la Torre para Dos Puntos, de Caracol Radio, la candidata presidencial Claudia López y su fórmula vicepresidencial, Leonardo Huerta, conversaron acerca de las propuestas con las que busca llegar a Casa de Nariño en las elecciones del próximo 31 de mayo.

En primer lugar, López reconoció que, en este momento, está feliz con su proyecto político: “Nos estamos gozando la campaña, los debates, presentar nuestro programa, recorrer el país y hablar con la gente. La gente me ve en la calle y me dice: ‘Yo la felicito, qué buena actitud, qué buena energía, tiene una campaña fresca, nos encanta su contenido”.

En cuanto a la situación del país, en particular la de orden público y la crisis de seguridad que existe en varias ciudades y regiones, López la comparó con los programas sociales promovidos por el Gobierno: “¿De qué sirve una platica más en el bolsillo si a uno lo roban o lo atracan? Uno ve que reclutan niños, otra vez terrorismo (…) la seguridad sin duda es una enorme preocupación de todo el mundo”.

Por otro lado, frente a la confianza en el proceso electoral, la candidata aseguró que “no va a haber fraude” y que la Registraduría es confiable, pues “los votos se van a contar bien”. No obstante, advirtió, no hay garantías para hacer la campaña: “Hay proselitismo electoral de grupos armados ilegales, fundamentalmente a favor del Pacto Histórico. Hay participación en política y clientelismo desde el Gobierno de la manera más burda y aquí nadie hace nada”.

“Es increíble que vaya a ser la primera y tal vez única campaña presidencial en la que no hemos podido hacer un debate de todos los candidatos con garantías, eso es un irrespeto con los ciudadanos para que puedan comparar y contrastar. Estamos a 18 días de las elecciones y desde el 31 de enero ha debido salir la reglamentación de cómo es la financiación pública de las campañas, (pero) ni siquiera ha salido la reglamentación”, indicó.

Por eso, Claudia López consideró que esta ha sido una campaña “con proselitismo armado, con clientelismo político desde el Gobierno, sin debates con todos los candidatos y sin financiación pública garantizada”. Por eso, reiteró, “realmente no hay garantías para hacer esta campaña”.

Así mismo, la exalcaldesa de Bogotá advirtió que los grupos armados delincuenciales le están haciendo campaña a su rival electoral Iván Cepeda: “El mismo Cepeda ha dicho que rechaza eso, pero se la están haciendo (…) el 10% del censo electoral no puede votar libremente porque o están coaccionados por las disidencias, por ‘Calarcá’, por ‘Mordisco’ o por el Clan del Golfo”.

¿Ha fracasado la paz total de Gustavo Petro?

La candidata Claudia López sostuvo que el presidente Gustavo Petro, desde que denunció la parapolítica en el Congreso, “sabe perfectamente cómo opera la lógica de intervención electoral de los grupos armados ilegales”. Además, consideró que Petro “sabe que entre más incentivos le den cerca de la campaña, más es una manera de tratar de ganarse a esos grupos para que digan que voten en favor del candidato X o Y. Él lo sabe perfectamente”.

Por eso, al ser consultada si considera que la iniciativa de paz total del Gobierno Petro ha fracasado, López respondió: “No hay un indicador que muestre que funcionó. Yo puedo tener muchas diferencias con el expresidente Álvaro Uribe, pero él desmovilizó a 27.000 paramilitares. El expresidente Santos desmovilizó, con su proceso de paz, a 13.500 criminales de las Farc”.

“La paz total no ha desmovilizado ni a un fusil, ni a un grupo armado, ni a un raponero. A nadie. En cambio, la Defensoría del Pueblo confirma que hoy los grupos armados ilegales tienen 27.000 criminales en armas. O sea, en vez de desmovilizarse, han aumentado, votan y coaccionan cómo votar. Tienen las rentas criminales disparadas, siguen reclutando a jóvenes y niños, matan a periodistas y a líderes sociales”, consideró.

Por eso, consideró que, en un eventual gobierno suyo, no se podría continuar con la política de paz total porque “ha sido un fracaso absoluto”.