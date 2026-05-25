Benedetti defiende a Petro y ministros: “es análisis político y nada de participación en política”

A tan solo seis días de las elecciones del 31 de mayo, en Cartagena llevaron a cabo la última reunión de la Comisión nacional descentralizada de coordinación al y seguimiento electoral.

Desde Cartagena, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que ni el presidente Gustavo Petro, ni ninguno de los ministros está participando en política.

“Es un análisis político del presidente, pero no está incitando a votar por nadie”, aseguró desde Cartagena.

¿Qué dijo sobre la investigación contra el ministro de salud?

”Son unas quejas que nada tiene que ver con insinuación a votar por alguien”, así se refirió el ministro Armando Benedetti a la investigación de la Procuraduría contra Guillermo Jaramillo, por presunta participación en política.

Anunció que van a estudiar la investigación: “es una medida hipócrita del sistema”.