Claudia López denuncia a Petro: “el mayor causante de la falta de garantías en la democracia”

Desde Cartagena, la candidata Claudia López confirmó que denunció al presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Garantías Electorales, por los ataques contra su campaña.

Se trata de una denuncia penal y disciplinaria contra el presidente, por los ataques en medios masivos y los señalamientos de una supuesta “traición” y un presunto “peñalosismo” y “desplazamiento a la derecha“.

Claudia pide medidas cautelares

La candidata anunció también que mañana pedirá medidas cautelares ante la CIDH por una presunta “intervención sistemática” contra su candidatura.

Y además, exigirá cuatro medidas urgentes, entre ellas una rectificación pública del presidente aleteo y la abstención de nuevas interferencias.