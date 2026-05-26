Irán ejecuta a mujer que dio a luz durante su detención, reportan grupos iraníes de derechos humanos

Las autoridades iraníes ejecutaron a una mujer de 28 años que dio a luz a un hijo estando detenido, tras ser condenada por asesinar a su esposo, informaron el martes organizaciones de derechos humanos.

Asma Zarei fue ahorcada el 20 de mayo en Ardebil, en el noroeste de Irán, indicaron las organizaciones Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, y Hengaw en sendos comunicados.

La ejecución no fue reportada por los medios dentro de Irán.

IHR indicó que había sido arrestada hace tres años bajo sospecha de haber matado a su marido con somníferos.

Según la organización, estaba embarazada en el momento de su arresto y dio a luz en prisión a un niño que ahora tiene dos años.

Antes de su ejecución, pidió a su propia madre que criara al menor, añadió IHR.

No se dieron más detalles sobre las circunstancias de la muerte del esposo.

IHR y Hengaw señalaron que Asma Zarei es la sexta mujer ejecutada este año.

Un informe publicado en 2026 por Iran Human Rights indicó que Irán ejecutó al menos a 48 mujeres en 2025, de las cuales 21 habían sido condenadas por asesinar a sus esposos o prometidos.

Las organizaciones de derechos humanos afirman que, en varios casos, las sentencias habían matado a maridos abusivos -con quienes además podían haber tenido vínculos familiares antes del matrimonio- y posteriormente no pudieron reunir el llamado “dinero de sangre” necesario para evitar la ejecución.

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