Petro acusará a alias Iván Mordisco ante la Corte Penal Internacional por atentado en Balboa, Cauca

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó el atentado con moto bomba en el municipio de Balboa , Cauca que dejó 14 personas heridas, entre esas civiles y una menor de edad, y lo calificó como una acción del “narcoterrorismo”.

“Como sus autores se dedican es a cuidar el narcotráfico de cocaína, se llamada, y aquí Trump sí tiene razón : narcoterrorismo”, señaló Petro en su cuenta de X.

El mandatario indicó que su gobierno ya tiene todo listo para acusar a alias ‘ Iván Mordisco ’ y los jefes de frentes de esta disidencia en el Cauca ante la Corte Penal Internacional.

Aunque las autoridades no han confirmado quien estaría detrás de este atentado, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez , aseguró que una de las principales hipótesis apuntaría a las disidencias de Iván Mordisco.

El dirigente de la cartera de Defensa anunció también $200 millones de pesos para quien entregue información que permita capturar a los responsables de este ataque y hasta $50 millones de pesos por información que evite un atentado terrorista.

“He ordenado a la Policía y al Ejército Nacional reforzar el control territorial, activar protocolos de protección, inteligencia y evacuación y priorizar la captura de autores”, afirmó.

Rechazo atentado

Además de los pronunciamientos del presidente Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, le Federación Nacional de Cafeteros rechazó vehemente este ataque.

“Nos solidarizamos plenamente con CAFICAUCA, con los habitantes de Balboa, y con todas las familias cafeteras que hoy sienten miedo e incertidumbre. No aceptamos que Colombia retroceda tres décadas en seguridad ”, señaló Germán Bahamón, gerente de la Federación de Cafeteros.

Asimismo pidió al Gobierno Nacional retomar el control del territorio y proteger a la población civil.