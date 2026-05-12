Comunidad y gremios protestarán en carretera que comunica de Manizales a Pereira y Medellín

Manizales

La comunidad y gremios harán una movilización pacífica indefinida desde las 9 a. m. el viernes 15 de mayo en los peajes San Bernardo del Viento, Las Pavas y Tarapacá II, de Autopistas del Café, donde los habitantes de los sectores vecinos y municipios aledaños reclaman levantar esas casetas que afectan la economía de campesinos y productores rurales.

Solicitan a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) respuestas frente a los modelos de concesión, reversión y la existencia de mencionados peajes. “El gobierno ha retirado siete peajes en la costa, el más reciente fue el de Turbaco (Bolívar), pero nosotros no encontramos por parte de la ANI el cumplimiento de una orden presidencial, que nos expliquen qué sucederá con el modelo de concesión y reversión, que ya inició en otras regiones, porque estos peajes de Autopistas del Café no tienen justificación técnica”, explica Santiago Osorio Marín, representante a la Cámara.

Le puede interesar: Los comerciantes en Manizales piden que se suspenda la ciclovía en el Día de la Madre

Añade que el presidente Gustavo Petro está enterado de la manifestación que se efectuará el viernes. Asimismo, piden la presencia de la ANI y dé respuestas sobre la IP Conexión Centro.

Por otra parte, Osorio Marín, se refirió al problema internacional en el estrecho de Ormuz que impactará también a Colombia con el incremento del precio del combustible, por lo que asegura que la logística del gremio transportador en el país, en especial, a su paso por el Eje Cafetero, aumentará sus gastos.

“Hemos hecho una previsión soportada en estudios con el Ministerio de Comercio indicando que la situación internacional agravará el panorama en materia de logística y transporte, es decir, los conductores de tractocamiones tendrán alteraciones en sus trayectos por la región a raíz del aumento del precio del diesel, es probable que sus utilidades y rentas se afecten por la falta de claridad de la agencia nacional”.

Le puede interesar: Más de 20.000 afiliados de EPS Famisanar no son atendidos en hospital de alta complejidad en Caldas

Concluyó diciendo que levantarán la manifestación una vez haya un acuerdo sólido en beneficio de la comunidad.