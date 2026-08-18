Quiero agradecer a los civiles que decidieron arrancar vida de los escombros: periodista José Patiño

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El periodista José Fernando Patiño, habla sobre el fallecimiento de su padre Darío Patiño Rivera tras el terremoto

José Fernando Patiño conversó con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio, donde habló sobre el fallecimiento de su padre Darío Patiño Rivera, tras el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, y agradeció a todos los civiles que se sumaron a las labores de rescate

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