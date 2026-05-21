El Comité Intergremial de Caldas pide claridad sobre el futuro de las vías del Eje Cafetero

Caldas

Desde el Comité Intergremial de Caldas, manifiestan que las inconformidades de las comunidades relacionadas a los peajes de Autopistas del Café, se deben debatir con el diálogo y no por las vías de hecho, piden evitar afectaciones y avanzar en los acuerdos para la operación de las carreteras del Eje Cafetero impulsando la competitividad, pero también resolver la duda de lo que sucederá con los corredores viales después de febrero del próximo año.

“Hemos dicho que la región necesita más transparencia y soluciones responsables que nos garanticen competitividad, hoy tenemos vías que nos conectan con el puerto de Buenaventura y Pacífico 3 y necesitamos menos protagonismo político, acompañamos la conversación desde el punto de vista gremial. Pedimos al gobierno que nos expliquen qué piensan hacer con las autopistas después de febrero del 2027, díganos si hay más propuestas o si será el INVÍAS el responsable. Igualmente, que nos aclaren cómo será la operación en caso de remoción de derrumbes, por lo que necesitamos una respuesta rápida”, manifiesta Marcelo Salazar, presidente del Comité Intergremial de Caldas.

Opina que la tarifa diferencial es un beneficio para la población de los municipios del Centro - Sur de Caldas, a pesar de que ellos habían propuesto esta idea hace dos años, acompañan la decisión y resalta que es vital continuar las obras pendientes.

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“Yo creo que esto ayuda, significativamente, a los usuarios. Nosotros desde el año 2024 propusimos una tarifa diferencial cuando se estructuraba la IP Conexión Centro y tuvimos conversaciones con la ANI, INVÍAS y MinTransporte, pero no nos prestaron atención. De todos modos, acompañamos la decisión, nos parece que eso puede mejorar el relacionamiento para seguir conversando, ya que la región necesita una carretera competitiva, unas obras completas de intersecciones a Chinchiná y Santa Rosa de Cabal, así como al futuro Aeropuerto del Café”.

De todas maneras, la manifestación continúa en los peajes San Bernardo del Viento, Pavas y Tarapacá I y Tarapacá II.