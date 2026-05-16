Gobierno nacional anuncia que IP Conexión Centro no administrará las carreteras en el Eje Cafetero

Mesa de trabajo entre representantes de la comunidad, ANI, Viceministro del Interior y congresistas del Eje Cafetero. Foto: Noticaldas.

Caldas

La iniciativa público privada IP Conexión Centro no será elegida para administrar las vías en el Eje Cafetero, así lo afirmó el viceministro del Interior, Gabriel Rondón, en la mesa de trabajo desarrollada en medio de las manifestaciones en contra de la concesión vial Autopistas del Café y los peajes ubicados sobre el corredor vial.

“La orientación de la Presidencia de la República que me la transmiten a mí, es que no va, este primer punto, no va”.

Como una buena noticia para la región describe Carolina Giraldo, representante a la cámara por Risaralda, quien aclara que se debe especificar el futuro de la carretera.

Le puede interesar: UBPD indica que La Dorada es un lugar clave para el hallazgo de desaparecidos en Caldas

“Esa iniciativa privada significaba siete peajes más por 30 años sin dejar obras al Eje Cafetero pagando nosotros una obra nacional Calarcá - La Paila, era absolutamente injusto, pero será importante plantear que viene para el futuro”.

La manifestación continuará durante el puente festivo y el martes 19 de mayo, la mesa de trabajo seguirá con los representantes del Viceministerio del Interior, el Ministerio de Transporte, la ANI y líderes de la comunidad para definir cuáles peajes se levantan.