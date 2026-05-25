En Quindío hay diferencias entre congresistas y gremios frente a concesión de autopistas del café

Armenia

Sigue la polémica en el Quindío por la concesión de autopistas del café y los peajes, mientras los gremios enviaron carta al ministerio de transporte solicitan reunión para analizar el tema, hubo protesta de otros sectores en el peaje.

Desde la Cámara de Comercio y la Sociedad de Ingenieros del Quindío enviaron carta a la ministra de transporte donde solicitan respetuosamente al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) realizar una socialización incluyente, participativa y técnicamente sustentada, que permita evaluar la IP Conexión Centro y el futuro de las vías del departamento basándose en estudios verificables que permita además, analizar de manera integral el futuro de infraestructuras vitales.

En el documento expresan la preocupación porque ante los anuncios sobre que el gobierno desestima la IP Conexión Centro habría un impacto directo en la región en especial por la no construcción de la doble calzada entre Calarcá, Quindío y La Paila en el Valle del Cauca.

Representante a la Cámara John Edgar Pérez

Hemos conocido de primera mano que el Gobierno Nacional, específicamente a la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI, rechazaría de plano el proyecto de concesión que ha sido denominado IP Conexión Centro.

Esa IP Conexión Centro involucra una obra que es fundamental para el departamento del Quindío, que es la doble Calzada Calarcá La Paila, obra que está incluida en el plan pluri anual de inversiones del actual plan de desarrollo del Gobierno Petro, pero que el gobierno no tiene recursos del presupuesto general de la nación para financiarlos.

Por eso mismo se ha pensado que la figura adecuada para lograr que esta obra se ejecute y que se tengan los recursos respectivos es a través de una concesión u Odinsa que hoy opera, lo que conocemos como autopistas del café, ha hecho más de 27 propuestas, inclusive la posibilidad de sentarse a revisar a algo que, obviamente, a muchos ciudadanos les preocupa que es el valor del peaje. Se ha planteado inclusive que se saque al departamento de Caldas de la ecuación.

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Yo vengo haciendo una denuncia. Caldas está haciendo una presión muy fuerte a través de su representante Santiago Osorio, es un representante cercano al gobierno. Han prometido que van a quitar los peajes y puede que eso se dé en Caldas, pero en el Quindío no va a ocurrir.

Los dos peajes, el peaje de Corozal y el peaje de Circasia no los van a quitar, los van a seguir cobrando, pero esos recursos irían a un presupuesto general, a un presupuesto de Invías que finalmente terminaría invertido en todas las vías del país donde ellos lo definan. Eso me parece gravísimo.

Me parece gravísimo porque lo que pudieran ser los recursos para lograr que tengamos por fin esa doble calzada necesaria para la competitividad necesaria para la conexión de nuestro departamento y para la conexión Buenaventura - principal puerto del país con Bogotá. Esos recursos quedarían dispersos.

Por eso mi llamado urgente al gobierno nacional, pero también a los entes de control, a la Procuraduría General, a la contraloría. No puede ser posible que la dirigencia de Caldas y específicamente una sola persona con un paro y unas pocas personas haciendo una protesta vayan a tomar el rumbo de lo que es la infraestructura del departamento del Quindío.

Uriel Orjuela, Presidente Sociedad de Ingenieros

Mostramos la preocupación por esos anuncios dado que no se nos ha planteado por parte del Gobierno Nacional cómo sería el esquema de financiación de la carretera una vez entre en manos del Invías y especialmente cómo sería y qué recursos se disponen para el mantenimiento, la operación y las obras pendientes de la Autopista del Café.

El anuncio de que el proyecto de la doble calzada Calarcá La Paila contenida en una propuesta público privada no se va a desarrollar o no se aprueba por parte del actual gobierno, consideramos que también merecemos una explicación en ese sentido porque después de más de 2 años acompañar al gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Infraestructura.

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Desarrollar un proyecto de doble calzada que no es solamente para el departamento de Quindío, sino para el país. Consideramos que se nos debe dar una explicación.

No solo las personas que han estado con todo su derecho protestando en Caldas especialmente, sino a todos los gremios interesados de la región y de la ciudadanía en general, ¿cuál va a ser el futuro de la carretera ¿Con qué recursos el Gobierno Nacional pretende convertir esos 60 km pendientes en todo el corredor Bogotá - Buenaventura en una doble calzada?

Miguel Grisales, congresista electo del Quindío

En medio de este panorama, el representante al cámara electo por el Quindío del pacto histórico Miguel Grisales lideró ayer domingo una manifestación en el peaje de circasia en autopistas del café en la vía Armenia – Pereira donde apoyan al gobierno sobre no continuar con la concesión de la vía, pero además que se rebaje la tarifa de los peajes.

El congresista electo señaló “El Quindío debe ser incluido en las mesas de negociación de la Agencia Nacional de Infraestructura para la revisión y renegociación del contrato de concesión vial que conecta al departamento del Quindío con Risaralda”

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Y agregó “Queremos participar en la mesa de diálogo que hay con la ANI, con Invías, con Autopistas del Café para evaluar lo que se viene adelantando en cuanto al levantamiento de los peajes ordenados por el presidente Gustavo Petro y la no continuación de la nueva concesión IP Conexión Centro que es la perpetuación del grupo Odinsa con Autopistas del Café.

Una concesión que lleva 30 años y que busca prolongarse por otros 30 años, pero que sin embargo en el departamento del Quindío no ha tenido obras significativas, recaudan cientos de miles de millones al año, pero no vemos obras de calidad ni de impacto en el departamento del Quindío

Entonces, buscamos que no se dé esta nueva concesión. Estamos en línea con el presidente Gustavo Petro en el levantamiento de las talanqueras, pero también buscamos que durante este tiempo, que es la concesión de Autopistas del Café que va hasta el primero de febrero, pues que desde el 2 de febrero que se levanten las talanqueras hasta ese día podamos tener unos alivios también en el departamento del Quindío tal como lo tuvieron con Caldas, vamos a proponer unos municipios estratégicos que toquen tanto el peaje de Circasia como el peaje de Corozal.