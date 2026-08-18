“Ha mejorado mucho la relación”: Embajador de China destacó gestión para envío de ayudas a Colombia

El embajador de la República Popular China, Zhu Jingyang, habló con Julio Sánchez Cristo, en 6AM W de Caracol Radio, sobre las donaciones en materia financiera y de ayudas humanitarias desde ese país, para los damnificados por el terremoto de magnitud 7,4 que afectó gravemente el occidente de Colombia.

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