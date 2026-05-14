Colectivos ciudadanos y gremios de transportadores se oponen a la manifestación de mañana en Caldas

Caldas

Desde el gremio de camioneros y volqueteros en el departamento de Caldas, afirman que están en contra de la manifestación que se desarrollará en los peajes Las Pavas, Tarapacá II y San Bernardo del Viento, sobre las carreteras que comunican a Manizales con Pereira y Medellín.

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“Convocaron a una manifestación, pero no convidaron a nadie. Hay un rumor que con la minga indígena sitiarán los lugares con el objetivo de adelantar la campaña electoral, es una irresponsabilidad de esta gente que planea el paro y aquí en Chinchiná no toleran eso. Yo quiero aclarar que eso es un despelote, nosotros (camioneros y volqueteros) no estamos metidos en eso”, afirma Gustavo Botero, líder de Dignidad Camionera de Caldas.

¿Qué dicen los colectivos ciudadanos?

Entre tanto, desde el Colectivo Cívico en Defensa de las Vías del Café, también aseguran que no participarán en la manifestación debido a las diferencias con el representante a la Cámara Santiago Osorio, quien argumenta que el contrato actual del concesionario se debe finalizar, pero Claudia Pilar Calderón, presidenta del colectivo, explica que eso contraería consecuencias jurídicas, solicita revisar una tarifa diferencial para los habitantes de Chinchiná y ajustar el valor del peaje de Circasia, Quindío.

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“La concesión Autopistas del Café está en proceso de reversión, es decir, un proceso legal para entregar al INVÍAS la carretera. Nosotros proponemos una reestructuración para no tener los peajes Las Pavas, San Bernardo del Viento y Santágueda porque tienen cercado a Caldas y afectan el desarrollo. No participaremos de la manifestación. Las diferencias con Osorio es porque quiere la suspensión del actual contrato, pero si se hace, anticipadamente, se corre el riesgo jurídico de indemnizar al concesionario por el recaudo que le faltaría y eso se paga con nuestros bolsillos. Además, tendría ganancias muy grandes porque suspendería ese mantenimiento obligatorio”.

La manifestación sigue en firme

Por su parte, Álvaro García Velásquez, líder social de Chinchiná, cuenta que la manifestación sigue en pie para desarrollarse en dichos peajes, afirma que la movilización pacífica será indefinida hasta que se acuerde la instalación de una mesa de negociación con el gobierno nacional para negar la posible futura concesión vial que administrará la ruta principal en el Eje Cafetero.

“Nos concentraremos exigiendo una mesa de negociación con el gobierno, creemos que es la finalización de Autopistas del Café, pero también para decirle no a la nueva concesión IP Conexión Centro, por eso esperamos a que se cumpla la orden presidencial y que la vía vuelva a manos del Estado, es fundamental decirle a la ciudadanía que estamos discutiendo el levantamiento de los peajes, queremos integrar a la región para generar desarrollo en Caldas, Quindío y Risaralda”

Esta tarde, en el sector de Guadalajara, en Chinchiná, habrá un plantón rechazando la manifestación que se realizará mañana desde las 9 a. m.