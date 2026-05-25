David Ospina, única cuota de la Liga colombiana en nómina de la Selección Colombia para Mundial 2026

David Ospina, la única cuota de la Liga colombiana en la nómina de la Selección al Mundial 2026. Fotos: Getty Images y FCF.

Arranca una nueva ilusión para el país: se oficializó la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El director técnico de la ‘Tricolor’, el argentino Néstor Lorenzo, por medio de una rueda de prensa, anunció la lista de los 26 jugadores que viajarán a tierras norteamericanas para representar al país en la Copa del Mundo.

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Ahora, aunque la mayoría de jugadores militan en el exterior, Lorenzo también ‘echó ojo’ del rentado nacional colombiano y seleccionó X.

En Caracol Radio le contamos al detalle de quiénes se trata.

Conozca la lista: los 26 convocados de la Selección Colombia para el Mundial 2026

Porteros:

Camilo Vargas (Atlas),

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield)

David Ospina (Atlético Nacional).

Defensas:

Jhon Janer Lucumí (Bolognia),

Dávinson Sánchez (Galatasaray),

Willer Ditta (Cruz Azul),

Yerry Mina (Cagliari),

Daniel Muñoz (Crystal Palace),

Johan Mojica (Mallorca),

Santiago Arias (Independiente)

Déiver Machado (Lens).

Volantes:

James Rodríguez (Minnesota United),

Richard Ríos (Benfica),

Jefferson Lerma (Crystal Palace),

Jorge Carrascal (Flamengo),

Juan Fernando Quintero (River Plate),

Gustavo Puerta (Racing de Santander),

Juan Camilo Portilla (Atlético Paranaense)

Kevin Castaño (River Plate).

Delanteros:

Luis Díaz (Bayern Múnich),

Jhon Arias (Palmeiras),

Luis Javier Suárez (Sporting Lisboa),

Jhon Córdoba (Krasnodar),

Juan Camilo Hernández (Real Betis),

Carlos Andrés Gómez (Vasco Da Gama)

Jaminton Campaz (Rosario Central)

Esta es la cuota de la Liga colombiana en la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial 2026

Pues bien, la única cuota del FPC que estará en la Selección Colombia para el Mundial 2026 es David Ospina, el arquero de Atlético Nacional que, entre otras cosas, anunció que para la próxima temporada ya no estará en la institución paisa.

Sin embargo, tiene la oportunidad de salir campeón, pues jugará la final con el equipo ‘verdolaga’ enfrentando al Junior de Barranquilla.

En materia de selección, David Ospina es uno de los más experimentados de los 26 jugadores convocados, pues lleva más de 15 años teniendo procesos con el combinado nacional.

Fecha y hora del debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026

La Selección Colombia debutará en el Mundial 2026 jugando contra el combinado nacional de Uzbekistán en México, en la Ciudad de México, en el mítico estadio Azteca.

El partido entre ambas naciones será el 17 de junio a las 10:00 de la noche; sin embargo, por el verano, el partido en nuestro país será a las 8:00 de la noche.

Este es el grupo de Colombia en el Mundial 2026

La Selección Colombia quedó ubicada en el grupo K del Mundial 2026. Allí, uno de los partidos más relevantes será con el combinado nacional de Portugal, comandado por Cristiano Ronaldo.

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Grupo K Selección nacional 1. Portugal 2. República Democrática del Congo 3. Uzbekistán 4. Colombia

Así anunció Néstor Lorenzo los convocados de Colombia al Mundial 2026:

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