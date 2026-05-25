Así reaccionó la prensa internacional a la convocatoria de la Selección Colombia al Mundial 2026

Se acabó la espera. Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, dio a conocer la lista definitiva de los 26 futbolistas convocados que representarán a la ‘Tricolor’ en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Estos son los 26 jugadores de la Selección Colombia convocados por Néstor Lorenzo para el Mundial 2026

Porteros:

Camilo Vargas (Atlas),

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield)

David Ospina (Atlético Nacional).

Defensas:

Jhon Janer Lucumí (Bolognia),

Dávinson Sánchez (Galatasaray),

Willer Ditta (Cruz Azul),

Yerry Mina (Cagliari),

Daniel Muñoz (Crystal Palace),

Johan Mojica (Mallorca),

Santiago Arias (Independiente)

Déiver Machado (Lens).

Volantes:

James Rodríguez (Minnesota United),

Richard Ríos (Benfica),

Jefferson Lerma (Crystal Palace),

Jorge Carrascal (Flamengo),

Juan Fernando Quintero (River Plate),

Gustavo Puerta (Racing de Santander),

Juan Camilo Portilla (Atlético Paranaense)

Kevin Castaño (River Plate).

Delanteros:

Luis Díaz (Bayern Múnich),

Jhon Arias (Palmeiras),

Luis Javier Suárez (Sporting Lisboa),

Jhon Córdoba (Krasnodar),

Juan Camilo Hernández (Real Betis),

Carlos Andrés Gómez (Vasco Da Gama)

Jaminton Campaz (Rosario Central)

Así reaccionó la prensa internacional a la convocatoria:

Diario OLÉ (Argentina):

Con cinco convocados del fútbol argentino, Colombia presentó su lista para el Mundial

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Diario AS

Convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial 2026

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Depor (Perú)

Convocados de Colombia para el Mundial 2026: lista definitiva de Néstor Lorenzo

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¿Cuándo es el primer partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

El primer partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026 será contra el combinado nacional de Uzbekistán.

Este juego será el 17 de junio a las 10:00 de la noche; sin embargo, por el verano, el partido en nuestro país será a las 8:00 de la noche.

El choque entre sudamericanos y asiáticos tendrá cita en México, en la Ciudad de México, en el mítico estadio Azteca.

Así quedó el grupo de Colombia en el Mundial 2026

Conozca cuál es el grupo en el que quedó ubicada la Selección Colombia para la Copa del Mundo de 2026.

Grupo K Selección nacional 1. Portugal 2. República Democrática del Congo 3. Uzbekistán 4. Colombia

Así anunció Néstor Lorenzo los convocados de Colombia al Mundial 2026:

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