Soacha inicia la entrega de medicamentos a usuarios de la Nueva Eps en punto de Drogas La Rebaja

Desde este 25 de mayo, cerca de 27 mil afiliados al régimen subsidiado de Nueva EPS en Soacha cuentan con un nuevo punto de dispensación de medicamentos.

“Aquí no solo estamos garantizando la entrega de medicamentos; estamos dignificando la atención en salud y acompañando a nuestra gente para que pueda acceder de manera más ágil y humana a sus tratamientos y autorizaciones”, dijo el alcalde Julián Sánchez.

El nuevo punto de atención está ubicado en el Centro Comercial Santa María Plaza, en la Comuna 2, donde además de la dispensación de medicamentos, los usuarios también podrán realizar trámites relacionados con autorizaciones y procesos asociados a sus fórmulas médicas.

Punto de atención:

Centro Comercial Santa María Plaza – Comuna 2.

Horarios de atención:

• Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

• Sábados: 8:00 a.m. a 12:00 m.