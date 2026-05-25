Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

25 may 2026 Actualizado 17:05

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Soacha inicia la entrega de medicamentos a usuarios de la Nueva Eps en punto de Drogas La Rebaja

Son 27 mil usuarios los que podrán reclamar los medicamentos en los nuevos puntos.

Añadir Caracol Radio en Google

Desde este 25 de mayo, cerca de 27 mil afiliados al régimen subsidiado de Nueva EPS en Soacha cuentan con un nuevo punto de dispensación de medicamentos.

“Aquí no solo estamos garantizando la entrega de medicamentos; estamos dignificando la atención en salud y acompañando a nuestra gente para que pueda acceder de manera más ágil y humana a sus tratamientos y autorizaciones”, dijo el alcalde Julián Sánchez.

El nuevo punto de atención está ubicado en el Centro Comercial Santa María Plaza, en la Comuna 2, donde además de la dispensación de medicamentos, los usuarios también podrán realizar trámites relacionados con autorizaciones y procesos asociados a sus fórmulas médicas.

Punto de atención:

Centro Comercial Santa María Plaza – Comuna 2.

Horarios de atención:

• Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

• Sábados: 8:00 a.m. a 12:00 m.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir