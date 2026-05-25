En Ibagué, la SuperSociedades presentó el primer Balance Financiero de las Cámaras de Comercio

Ibagué

En Ibagué, la Superintendencia de Sociedades presentó los resultados del primer estudio “Balance y desempeño financiero de las Cámaras de Comercio en Colombia”, un análisis consolidado de la información financiera de las 58 cámaras de comercio del país que permite evidenciar la solidez del sistema cameral colombiano, al igual que las diferencias económicas que existen entre las distintas regiones.

El informe evidencia que el sistema mantiene una estructura financiera sólida y estable. Para 2025, los ingresos por actividades ordinarias alcanzaron 1,568 billones de pesos y los ingresos totales ascendieron a 1,743 billones. Asimismo, el sistema registra bajos niveles de endeudamiento, equivalentes al 8 % de los activos, y una financiación sustentada principalmente en recursos propios.

Los activos agregados superan los 4 billones de pesos, con un patrimonio cercano a 3,8 billones. Del total de activos, el 66 % corresponde a recursos de origen público y el 34 % a recursos privados, mientras que cerca del 70 % se concentra en activos no corrientes asociados principalmente a infraestructura, propiedad, planta y equipo e inversiones estratégicas.

Preocupaciones y desigualdad

Sin embargo, el estudio plantea una discusión estructural sobre la sostenibilidad futura del modelo cameral colombiano y la alta dependencia de los ingresos provenientes de los registros públicos.

Cerca de 1,27 billones de pesos de los ingresos ordinarios del sistema provienen del registro mercantil, situación que convierte la registralidad en el principal soporte financiero de buena parte de las cámaras del país.

El análisis advierte que eventuales transformaciones regulatorias, tecnológicas o políticas que afecten la renovación mercantil podrían generar impactos profundamente diferenciados entre las cámaras, especialmente en aquellas con menor diversificación económica y menores capacidades operativas.

El estudio también evidencia una alta concentración económica dentro del sistema. Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla concentran cerca de 1,082 billones de pesos en ingresos, reflejando el peso que tienen los principales ecosistemas empresariales urbanos dentro de la estructura financiera cameral. Particularmente, la Cámara de Comercio de Bogotá participa con el 36 % de los ingresos públicos del sistema, seguida por Medellín con el 13 % y Cali con el 7 %.

La concentración no solamente se expresa en ingresos. También se refleja en capacidades institucionales, acumulación patrimonial, desarrollo tecnológico y capacidad de diversificación de servicios empresariales. Mientras algunas cámaras operan sobre ecosistemas empresariales de gran escala, otras desarrollan sus funciones en territorios con menor densidad empresarial, mayores niveles de informalidad y estructuras económicas más limitadas.

“La fortaleza agregada del sistema cameral colombiano no debe ocultar las diferencias de escala y capacidades que existen entre las distintas cámaras del país. Este estudio busca aportar información para comprender esas dinámicas territoriales y abrir conversaciones sobre sostenibilidad, convergencia regional y fortalecimiento institucional del sistema cameral colombiano”, señaló la superintendente de Sociedades (e), Nini Johanna Castañeda.

Actualmente, el sistema cameral agrupa 1.805.549 unidades productivas o empresas registradas, de las cuales cerca del 95 % corresponde a microempresas. A nivel sectorial, el comercio lidera la actividad económica registrada con 718.897 unidades productivas.