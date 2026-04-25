Enfermera es capturada en Ciudad Bolívar; la acusan de ingresar droga a los calabozos de la policía

Ciudad Bolívar- Antioquia

La Policía capturó a una mujer en el municipio de Ciudad Bolívar en el Suroeste de Antioquia, quien trabaja para el hospital local. La detenida está siendo acusada de presuntamente distribuir estupefacientes.

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Las autoridades hicieron efectiva una orden de captura contra Adriana Franco, alias “La Chola”, auxiliar de enfermería del hospital municipal La Merced. Según la investigación, la funcionaria que trabaja prestando el servicio de salud en la estación de policía donde permanecen personas detenidas habría aprovechado esa situación para presuntamente ingresar estupefacientes a los calabozos que luego eran comercializados por los detenidos. Esto habría ocurrido en reiteradas ocasiones.

Según el reporte del caso, este tráfico de estupefacientes se habría hecho con personas privadas de la libertad, presuntos integrantes del grupo ilegal conocido como “Carne Rancia”, conocidos con los alias de “El Pen” y “El Andino”.

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La joven fue puesta a disposición de las autoridades por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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