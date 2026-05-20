Comisión del CNE estudiará caso de Atlas Intel: por ahora podrán divulgar encuestas

La sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE), tras una sesión de este miércoles, creó una comisión especial para estudiar el caso de la encuestadora Atlas Intel.

La comisión quedó conformada por los magistrados Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), Fabiola Márquez (Pacto Histórico), Altus Baquero (Partido Liberal) y Maritza Martínez (La U).

Por ahora, Atlas podrá seguir realizando y publicando encuestas, ya que presentaron un recurso de reposición, que habría sido radicado por la revista Semana.

Así pues, hasta que no se tome una decisión de fondo, el recurso de reposición permitirá a Atlas Intel seguir publicando encuestas.

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