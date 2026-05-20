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20 may 2026 Actualizado 23:23

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Política

Comisión del CNE estudiará caso de Atlas Intel: por ahora podrán divulgar encuestas

La comisión quedó conformada por los magistrados Álvaro Hernán Prada, Fabiola Márquez, Altus Baquero y Maritza Martínez.

CNE. Foto: Colprensa

CNE. Foto: Colprensa

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Laura Duarte@laurad_duarte

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La sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE), tras una sesión de este miércoles, creó una comisión especial para estudiar el caso de la encuestadora Atlas Intel.

La comisión quedó conformada por los magistrados Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), Fabiola Márquez (Pacto Histórico), Altus Baquero (Partido Liberal) y Maritza Martínez (La U).

Por ahora, Atlas podrá seguir realizando y publicando encuestas, ya que presentaron un recurso de reposición, que habría sido radicado por la revista Semana.

Así pues, hasta que no se tome una decisión de fondo, el recurso de reposición permitirá a Atlas Intel seguir publicando encuestas.

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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