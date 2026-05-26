¿Si tiene cédula inscrita en otra ciudad puede votar en Bogotá? Registraduría aclara sobre Corferias

24 Octubre 2015. Bogotá se prepara para las elecciones de autoridades locales. La registraduría tiene listos 14.603 kits electorales serán entregados en los 611 puestos de votación de las 20 localidades de la ciudad. Corferias es el puesto de votaciones más grandes del país. / Juan Páez

El puesto de votación que ubica la Registraduría Nacional en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá, Corferias, tiene tradicionalmente un rol especial en el desarrollo de las diferentes elecciones.

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Y es que, además de ser el puesto de votación más grande del país, según ratifica la Registraduría, Corferias ocupa un lugar central para la organización electoral al ser un medidor del desarrollo de la jornada electoral en el país.

En ese sentido, Corferias es considerada un “puesto censo” según la Registraduría y también será la sede donde se lleven a cabo los escrutinios tras el cierre de las urnas el próximo 31 de mayo de 2026.

¿Qué es un “puesto censo” según la Registraduría?

La Registraduría explica que, además de las mesas de votación que se instalan en cada puesto, existen sitios habilitados para que asistan los ciudadanos que nunca hayan inscrito su cédula en algún otro punto.

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Sin embargo, dicha ordenanza ha recibido varias modificaciones en cuanto a los requisitos que tienen las personas para asistir a los puestos censo como Corferias en Bogotá.

En ese sentido, la Ley 6 de 1990 en su artículo 7 establece que aquellos que nunca han inscrito su cédula y su documento de identidad fue expedido entre el 1 de enero de 1988 y el 7 de enero de 2003 quedan inscritos automáticamente en el “puesto censo” o en el puesto de la cabecera municipal.

¿Quiénes pueden votar en Corferias en las elecciones 2026?

Así las cosas, para las elecciones a la presidencia el 31 de mayo de 2026, los siguientes ciudadanos podrán acercarse a votar en Corferias:

Votantes que tengan la cédula inscrita en el punto de votación de Corferias.

Votantes que nunca han inscrito su cédula y la expidieron en Bogotá entre el primero de enero de 1988 y el 7 de enero de 2003.

Cabe anotar que las personas con su cédula expedida después del 8 de enero de 2003 quedan, desde ese entonces, automáticamente inscritas en el puesto de votación más cercano a la dirección reportada.

Aunque un ciudadano se encuentre en Bogotá el día de las elecciones, si no cumple con las condiciones antes descritas o no es su puesto de votación asignado, no podrá acercarse a votar libremente a Corferias.

Tenga en cuenta que, en caso de cambiar de lugar de residencia, puede hacer el cambio de puesto de votación; sin embargo, para las actuales elecciones, el proceso estuvo abierto hasta el pasado 31 de marzo y ya no se encuentra disponible.

¿Cómo verificar el puesto de votación para las elecciones del 31 de mayo?

Siga estos pasos si desea verificar el puesto de votación en el que se encuentra inscrito para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026: