“No tengo ningún problema persona con ella, fui respetuoso”: Fajardo por reunión con Paloma Valencia

Este lunes, 25 de mayo, en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, habló el candidato presidencial Sergio Fajardo, quien se refirió a la reunión que sostuvo, de manera pública, con la también candidata Paloma Valencia.

Fajardo fue enfático en resaltar que en ningún momento le faltó al respeto a Valencia y, además, que no tiene ningún problema personal con ella.

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