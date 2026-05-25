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25 may 2026 Actualizado 11:32

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“No tengo ningún problema persona con ella, fui respetuoso”: Fajardo por reunión con Paloma Valencia

Sergio Fajardo, además, resaltó que está contienda electoral del 2026 será su última campaña como candidato.

Paloma Valencia y Sergio Fajardo. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya)

Paloma Valencia y Sergio Fajardo. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya)

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Este lunes, 25 de mayo, en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, habló el candidato presidencial Sergio Fajardo, quien se refirió a la reunión que sostuvo, de manera pública, con la también candidata Paloma Valencia.

Fajardo fue enfático en resaltar que en ningún momento le faltó al respeto a Valencia y, además, que no tiene ningún problema personal con ella.

Lea más: Paloma Valencia y Sergio Fajardo no llegaron a un acuerdo para la primera vuelta presidencial

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Omar Pérez

Omar Pérez

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...

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