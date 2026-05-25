“No tengo ningún problema persona con ella, fui respetuoso”: Fajardo por reunión con Paloma Valencia
Sergio Fajardo, además, resaltó que está contienda electoral del 2026 será su última campaña como candidato.
Este lunes, 25 de mayo, en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, habló el candidato presidencial Sergio Fajardo, quien se refirió a la reunión que sostuvo, de manera pública, con la también candidata Paloma Valencia.
Fajardo fue enfático en resaltar que en ningún momento le faltó al respeto a Valencia y, además, que no tiene ningún problema personal con ella.
Lea más: Paloma Valencia y Sergio Fajardo no llegaron a un acuerdo para la primera vuelta presidencial
Noticia en desarrollo.
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...