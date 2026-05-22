“Necesito tomarme un café con usted”: la propuesta de Paloma Valencia a Sergio Fajardo

La candidata presidencial Paloma Valencia invitó públicamente al candidato Sergio Fajardo a tomarse un café, a pocos días de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la también senadora de la República destacó los aportes que le ha hecho Fajardo al país.

“Necesito tomarme un café con usted, porque es el momento donde hay que pensar en el país”, dijo.

Por el momento, Fajardo no ha respondido a la invitación de la candidata del Centro Democrático.

Previamente, en diálogo con 6AM W de Caracol Radio, Valencia también aseguró que estaría dispuesta a sumar fuerzas con Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial.

“Lo que muestran las encuestas es que la que tiene mayores posibilidades de ganarle a Iván Cepeda soy yo. Aquí espero a Abelardo de la Espriella para que venga inmediatamente y juntos derrotemos a Cepeda”, mencionó.

“La única que gana contundentemente en segunda vuelta soy yo, entonces aquí lo esperamos (...) Es bienvenido”, añadió.

¿Cuál es su opinión sobre los resultados de las recientes encuestas?

Por otra parte, la candidata cuestionó la confiabilidad de las recientes encuestas presidenciales. “Cada encuesta dice algo distinto. Algunas dan como ganador a Cepeda en primera vuelta, otras muestran empate con Abelardo y otras que yo gano en segunda. No se puede confiar en mediciones tan contradictorias, lo que deben hacer los colombianos es votar por quien represente sus valores y proyectos”.

Además, afirmó que “no puede haber semejante discrepancia entre las encuestas” y agregó que sus votantes “no se irán a una candidatura que no los representa”.

“Las banderas del uribismo las represento yo”, concluyó.