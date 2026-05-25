ANT entrega y titula cerca de 14.000 hectáreas para fortalecer el arraigo de comunidades afro

El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Tierras —ANT—, consolidó una jornada histórica de acceso a la tierra y fortalecimiento comunitario con la entrega y titulación de 13.946 hectáreas (ha) a comunidades negras en diferentes regiones del país.

Estas acciones beneficiaron a 838 familias afrocolombianas y ratificaron el compromiso de la Reforma Agraria con la justicia étnica, el reconocimiento territorial y la dignidad de los pueblos ancestrales.

La historia de esta jornada tuvo lugar en Putumayo, donde fueron formalizados los consejos comunitarios Petronio Álvarez de Puerto Limón, Concumar, Nueva Esperanza y Narp San Martín, beneficiando así a 121 familias con 146 ha tituladas.

Asimismo, en Candelaria (Valle del Cauca), a las comunidades negras de Cabuyal y sus veredas, así como al consejo comunitario Afrotiple, les titularon 31 ha que beneficiaron a 74 familias.

Mientras tanto, en Santa Bárbara de Iscuandé (Nariño), al consejo comunitario de Comunidades Negras Esfuerzo Pescador le fueron tituladas 12.796 ha, fortaleciendo el arraigo territorial de 643 familias afrodescendientes que históricamente han protegido las tradiciones y la riqueza ambiental del Pacífico colombiano.

A estas acciones se sumó la adquisición de dos predios en La Guajira, equivalentes a 432 hectáreas, para los consejos comunitarios El Manantial de la Comunidad Negra Ancestral de Caracolí, en San Juan del Cesar, y Blas Antonio Mejía Iguarán, vereda Cascajalito, en Riohacha.

Las entregas incluyeron los predios Monte Oredh y Los Remedios, territorios que desde ahora fortalecerán los proyectos productivos y el tejido comunitario de las familias beneficiadas.

Sobre estas acciones, Farlin Perea Rentería, directora de Asuntos Étnicos de la ANT indicó que “entregar estas tierras y los recursos materiales para proyectos productivos es sembrar futuro.

Es garantizar que las nuevas generaciones puedan crecer con arraigo, con identidad y con la posibilidad de vivir dignamente en sus territorios. Y agregó que “esta tierra será símbolo de libertad, de reparación y de vida para todas las comunidades negras de Colombia”.

Por su parte Edulfanit Díaz, coordinador general del Consejo Comunitario Afrotiple, se mostró satisfecho tras haber recibido la resolución donde se le otorga su titulación: “extiendo un agradecimiento a los funcionarios de la ANT que han venido trabajando en este proceso. Es muy gratificante para nosotros seguir trabajando y saber que la Reforma Agraria avanza”.

Programa de iniciativas comunitarias: economías propias y seguridad alimentaria

En paralelo a la titulación de la tierra, la ANT también fortalece el desarrollo productivo de comunidades afro e indígenas mediante la cofinanciación de iniciativas comunitarias orientadas a la producción agrícola, la implementación de sistemas agroforestales, proyectos pecuarios, piscícolas, y el fortalecimiento de infraestructura comunitaria.

Estas acciones han beneficiado a 622 familias en Magdalena, Cesar, La Guajira y Valle del Cauca, con inversiones superiores a los 5.200 millones de pesos.

Entre las iniciativas apoyadas están los proyectos desarrollados en los consejos comunitarios Fernando Ríos Hidalgo ‘Elegua’, en Magdalena; Agustín Codazzi y Coaneja, en Cesar; las comunidades negras Iye Pinto, Río Tapias y El Negro de Mingueo, en La Guajira, y los procesos adelantados en Buenaventura con comunidades afro e indígenas del Río Naya, Ladrilleros y de la cuenca del Río Anchicayá.