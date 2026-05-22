Sergio Fajardo acepta tomarse un café con Paloma Valencia: “que sea una conversación pública”

El candidato presidencial Sergio Fajardo respondió a la invitación de Paloma Valencia para tomarse un café, a pocos días de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Desde Barranquilla, el candidato de centro aceptó el llamado y propuso que el encuentro con Valencia sea público.

“Tomémoslo mañana, aquí en Barranquilla, a las 8 de la mañana, en el Hotel El Prado, y que sea una conversación pública que todo Colombia nos pueda escuchar”, señaló en un video publicado en su cuenta de X.

Además, dijo que en el encuentro defenderá la importancia de superar la polarización y los extremos políticos.

“Yo le pondré atención a sus argumentos, le voy a explicar por qué lo que necesita Colombia es un cambio serio y seguro por fuera de la polarización asociada con los nombres de Petro y Uribe. Estoy listo”, agregó.

La confirmación ya fue celebrada por el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo.

Horas antes, la candidata del Centro Democrático destacó los aportes que le ha hecho Fajardo al país y dijo que es una persona “muy valiosa”.

“Necesito tomarme un café con usted, porque es el momento donde hay que pensar en el país”, dijo la también senadora de la República.

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